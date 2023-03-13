ميشيل يو.. أول آسيوية تفوز بأوسكار أفضل ممثلة

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 11:43 صباحاً - دخلت ميشيل يو تاريخ السينما، الأحد، بفوزها بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الغريب “إفريثينغ إفريوير آل أت وانس”، إذ أصبحت الممثلة الماليزية أول آسيوية تفوز في هذه الفئة.

وقد أبهرت الممثلة البالغة 60 عامًا أعضاء أكاديمية الأوسكار بأدائها لشخصية إيفلين وانغ، وهي صاحبة مغسل تتنقل بين عوالم موازية كثيرة لمواجهة عدوة قوية. وخلال هذه المغامرة الغريبة، تعيد وانغ في الفيلم تقويم زواجها، وتتقرب من ابنتها وتحاول حل مشكلات ضريبية.

وأصبحت ميشيل يو أول ممثلة من أصل آسيوي تفوز بهذه الجائزة في تاريخ جوائز الأوسكار التي أقيمت حفلة توزيعها الأحد على مسرح دولبي في هوليوود بنسختها الخامسة والتسعين.

وقالت ميشيل يو بتأثر ظاهر لدى تسلمها الجائزة على المسرح “لجميع الفتيان والفتيات الذين يشبهونني ويشاهدونني هذه الليلة، هذه الجائزة تشكل بارقة أمل، وفرصًا”، مضيفة “نحن نكتب التاريخ”.

وتوجهت في كلمتها على مسرح الأوسكار إلى النساء قائلة “لا تدعن أي شخص يخبركنّ أن أفضل مراحل العمر باتت خلفكنّ”.

وتفوقت ميشيل يو في هذه الفئة على كيت بلانشيت (“تار”)، وأنّا دي أرماس (“بلوند”)، وأندريا ريسبورو (“تو ليسلي”)، وميشيل ويليامز (“ذي فيبلمانز”).