بعيدًا عن التمثيل.. مهنة جديدة لـ حلا شيحة بعد طلاقها وخلع الحجاب.. مفاجأة غير متوقعة!! – صورة

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 11:43 صباحاً - أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل مؤخرًا، بعد ظهورها المتكرر بدون حجاب، في صورها عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، وإخفاء جميع صورها مع الداعية معز مسعود وسط أنباء عن الانفصال.

وحرصت حلا شيحة على مشاركة متابعيها خطواتها الجديدة في حياتها، منها موهبة فنية جديدة يبدو أنها خطتها البديلة بعد صعوبة عودتها للتمثيل، بسبب تصريحاتها السابقة ضد زملائها والوسط الفني.

حلا شيحة تدخل مجال الأزياء

واكتشفت حلا شيحة مؤخرًا في نفسها موهبة جديدة، وهي تصميم الأزياء، ورسم الموديلات عبر الورق، قبل تنفيذها، ما ينذر بمهنة جديدة تلجأ إليها الكثير من نجمات الوسط الفني مؤخرا.

منشور حلا شيحة عبر ستوري إنستجرام

وشاركت حلا شيحة متابعيها عبر انستجرام، صور وفيديوهات لمراحل رسم الموديلات، وتصميم الأزياء من وجهة نظرها، ويبدو أنها لن تكون ملابس للمحجبات فقط.

حلا شيحة بدون حجاب

وتعرضت حلا شيحة للتنمر من خلال تعليقات الجمهور بعد نشر أحدث صورها، بدون حجاب، معبرة عن تطور شخصيتها وحياتها خلال الفترة المقبلة، فيما انتقد متابعوها ترددها ما بين الحجاب وخلعه، ورغبتها في العودة للتمثيل طوال الوقت حينما تنفصل عن أزواجها.

وعلقت حلا شيحة على صورتها السيلفي التي التقطتها أثناء قيادة السيارة باللغة الإنجليزية قائلة:” أتطور”، دون توضيح مقصدها، أو التعليق على أنباء انفصالها عن معز مسعود منذ أيام.

وأعادت حلا شيحة نشر صورتها مع صديقتها الفنانة نسرين إمام، وهي تقسم “تورتة” عيد ميلادها الذي احتفلت به منذ أيام، وظهرت فيها بدون حجاب أيضًا، وخلال الأيام الماضية حذفت جميع صورها الخاصة عبر إنستجرام، وتركت صورة واحدة تخلت فيها عن الحجاب.

أنباء حول انفصال حلا شيحة ومعز مسعود

يُذكر أنه بعد احتفال “حلا” بعيد ميلادها الـ43، اكتشف الجمهور أن حسابها الخاص لم يعد عليه الصور التي جمعتها بزوجها المنتج والداعية معز مسعود، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت انفصلت عن الداعية الشهير أم لا.

وما زاد التأكد من أخبار انفصالها عن زوجها تواجد الأخير في الفترة الماضية بصحبة فنانة شهيرة في بعض المناسبات، وهو ما دعا الجمهور يؤكد أخبار الانفصال واستعداد مسعود للزواج من الفنانة الشهيرة.

وكشف مصدر مقرب من الداعية الشهير حقيقة طلاقه من حلا واستعداده للزواج من إحدى الفنانات قائلاً إنه توجد بالفعل بعض الخلافات بين الزوجين ولكن لم يصرح أي منهم حتى الآن عن وجود نية للطلاق، مؤكداً أن تواجد مسعود في بعض المناسبات مع إحدى الفنانات الشهيرات هو في سياق عمل فني جديد يقوم مسعود بإنتاجه، ولا توجد أي معلومات عن نيته الزواج منها.

أول تعليق من حلا شيحة بعد انباء طلاقها

بدورها وجهت النجمة حلا شيحة أول رسالة إلى جمهورها، بعد كل تلك الانباء عنها قائلة إن لديها ما تقوله وتريد أن تدعم قصص النضال النسائية، ولكنها تفضل عدم الحديث الآن.

ونشرت صورة لها وهي بين أحضان ابنتها عبر حسابها على “إنستجرام”، وظهرت دون حجاب، وعلقت برسالة باللغة الإنجليزية قالت فيها: “أنا مثل كل امرأة، وأفضل عدم الحديث في هذا الوقت، ولكن أكيد هتكلم”.

أضافت: “سأتحدث عما يدور بذهني وأدع كل امرأة تعرف أنها ليست وحدها فيما تشعر به، وسنتشارك قصة نضال كل واحدة فينا”.

ولم ترد حلا رسميًا على أنباء طلاقها من معز مسعود، كما لم تبادر بالرد على أنباء خلع الحجاب وعودتها مرة أخرى للتمثيل.

والد حلا شيحة يرد على منتقدي ابنته

وبعد انتشار تلك المزاعم بين الجمهور عن خلع حلا للحجاب، تواصل ET بالعربي، مع والدها أحمد شيحة، والذي أعرب عن استياءه الشديد من هذه التعليقات، الذي وصفها بـ”الكلام الفارغ السخيف وبلا قيمة”.

وأوضح أن ابنته حلا شيحة، ليست محجبة بالمفهوم المعتاد، “ابنتي ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط وتغطي رقبتها لا أكثر”.

والد حلا شيحة، وجه رسالة حادة لمنتقدي ابنته، حيث قال: “اتركوها في حالها.. ابعدوا هناك.. مفيش حاجة تركزوا فيها غير حلا والحجاب!!.. هناك الكثير من الأشياء المهمة حولنا”، لافتاً إلى أن “الانتقادات التي تتعرض لها حلا، يتسبب لها في حالة من الضيق ويجعلها تكره الشهرة تمامًا”.

وحول إمكانية عودتها للتمثيل مجددًا، أكد أنه لا يعرفها موقفها تجاه العودة، “لا أتحدث معها في ذلك الأمر منذ شهور، لكن ما أطلبه من الجميع أن تتركوها في شأنها حتى تسعد بحياتها، وتعيش في محبة وود، ووقتها قد تعود للساحة الفنّية”.

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