شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفها رمسيس نجيب واختار لها اسمها الفني.. في عيد ميلاد ليلى طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة ليلى طاهر، اليوم الإثنين بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 13 مارس، ولديها رصيد كبير من الأعمال الخالدة في ذاكرة كل محبيها، اسمها الحقيقي شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي.

أول من اكتشفها المنتج رمسيس نجيب واختار لها اسم "ليلى طاهر" من أسماء بطلات روايات إحسان عبد القدوس، وقدمها للمرة الأولى عام 1958من خلال فيلم أبو حديد الذي أدت فيه دور البطولة مع فريد شوقي وقدمت عددا كبيرا من البرامج، منها مجلة التلفزيون، وعندما تلقت عرضًا بالتعيين فضلت الفن.

وقدمت ليلى العديد من الأفلام أهمها الناصر صلاح الدين، عفوا أيها القانون، الأيدي الناعمة، لا تدمرني معك، الأزواج الشياطين، قطة على نار، زمان يا حب، اعترافات امرأة، البيوت أسرار، زوجة بلا رجل، معسكر البنات، أيام ضائعة، المدير الفني، المراهقان، ثمن الحب، سنوات الحب، مطلوب زوجة فورا، امرأة في دوامة، بطل للنهاية، آخر فرصة، يا حبيبي، حيرة وشباب، و من المسلسلات التي شاركت فيها:" يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، ومسيو رمضان مبروك، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج، وعادات وتقاليد".

كما شاركت في بطولة مسرحيات عدة، منها: الدبور، وعريس في إجازة، وسنة مع الشغل اللذيذ، وغراميات عفيفي، وكومبارس الموسم، وفخ السعادة الزوجية، ورصاصة في القلب.

حصلت على العديد من الجوائز، آخرها درع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2017، وجائزة الريادة السينمائية من المهرجان الكاثوليكي عام 2018، كما كرّمها مهرجان شرم الشيخ السينمائي، فبراير 2018، في دورته الثانية.