جمال ريان “مبهور” بشجاعة الامير محمد بن سلمان!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 08:47 صباحاً - عبر جمال ريان، مذيع قناة الجزيرة القطرية، عن انبهاره بما وصفها شجاعة الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وكتب ريان في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “تبهرني المواقف الشجاعة لهذا الامير السعودي اللهم اجعله خيرا وسندا لبلاده وللامتين العربية والاسلاميه ….. آمين”.

وبالرغم من منع ريان لخاصية التعليق على هذه التغريدة غير انه لم يسلم من وابل من الانتقادات وهو ما دفعة للرد عبر تغريدة اخرى قال فيها: “يقول الطب النفسي : حينما يلجأ الانسان الى الشتائم والسباب في تعليقه فهو يعبر عن ضعفه وتخلفه وانحطاطه وفشله ومستواه الوضيع في المجتمع”.