صورة وعناق بين معتصم النهار وليونيل ميسي في باريس!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 08:47 صباحاً - شارك الممثل السوري، معتصم النهار متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من صورة تجمعه مع نجم كرة القدم ليونيل ميسي، وذلك اثناء تواجده في باريس.

وظهر معتصم النهار برفقة ليونيل ميسي كما ظهر وهو يعانقه وعلّق كاتبا: “مع الاستثنائي ليونيل ميسي”.

كما ظهرت ساندرا ابنة معتصم بصورة مع ميسي.

وقد علق المتابعون على العفوية والسعادة والتي ظهرت على ميسي حيث جاء في التعليقات “بتحس ميسي هو المبسوط لانو تصور معو” بينما تساءل اخرون عن سبب ازالته صورة زوجته لين حيث كتبت احداهن “وليش قاصص صورة لين

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