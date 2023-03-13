حلا شيحة تكشف تعلمت من قراراتي الخاطئة وأصبحت "أكثر قوة"

بدأت الفنانة حلا شيحة الكشف تدريجياً عن أسرار التحولات الأخيرة في حياتها، ومن أبرزها خلع الحجاب، وتغيير صفتها إلى فنانة، واعترفت بأنها أخذت "قرارات خاطئة"، ولكنها بنفس الوقت أكدت استيعابها لـ"الدروس"، ما جعلها تصبح "أكثر قوة"، ووعدت جمهورها بأن الفترة القادمة ستظهر ما هي قادرة عليه بالفعل.

حلا نشرت للمرة الثانية صورة لها بدون حجاب، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وعلقت برسالة واضحة حول التغيرات الأخيرة في حياتها، قائلة: "تعلمت من خلال رحلتي أن جميع الإخفاقات والقرارات الخاطئة والمخاوف التي أبعدتني عن ذاتي الحقيقية قادتني إلى القوة الحالية، وأظهرت لي ما أنا قادرة عليه حقاً".

حلا شيحة: لا أخاف من البدايات الجديدة

وأضافت حلا عبر خاصية "الاستوري": "لا تخف من إعادة ترتيب حياتك، أنت لا تبدأ من جديد، أنت تبدأ ولديك الخبرة".وألمحت حلا، خلال الساعات الماضية، لاحتمال تخصصها في مجال تصميم الأزياء، بعدما نشرت عدة رسومات توضيحية لمراحل تصميم ملابس السهرة، وسبق أن أوضحت أنها ورثت موهبة الرسم من والدها الفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة.

يذكر أن حلا شيحة ترددت كثيراً في إعلان خطوتها القادمة، واختارت الكشف عن خطتها بالتدريج، فبعد تداول صورها بدون حجاب، وتغيير صفتها على الحساب الرسمي الوحيد لها على إنستغرام لتصبح فنانة، وجهت حلا رسالة إلى جمهورها، خاصة النساء، وقالت إن لديها ما تقوله وتريد أن تدعم قصص النضال النسائية، ولكنها تفضّل عدم الحديث الآن.

حلا نشرت صورة لها وهي بين أحضان ابنتها عبر خاصية "الاستوري" بحسابها على إنستغرام، وظهرت بدون غطاء الرأس، وعلّقت برسالة باللغة الإنكليزية قالت فيها: "أنا مثل كل امرأة، وأفضل عدم الحديث في هذا الوقت، ولكن أكيد هتكلم".وأضافت حلا شيحة: "سأتحدث عما يدور بذهني وأدع كل امرأة تعرف أنها ليست وحدها فيما تشعر به، وسنتشارك قصة نضال كل واحدة فينا".

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