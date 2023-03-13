سميرة سعيد تسترجع ذكرياتها الفنية في برنامج "أنغام"

شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد بالحلقة الجديدة من برنامج "أنغام" وجاءت الحلقة بصحبة المطربة انغام وضمت العديد من الأغنيات وسردت سميرة سعيد ذكريات بدايتها الفنية في المغرب ومصر.

سميرة سعيد تسترجع ذكريات طفولتها

وعن فترة الطفولةقالت الفنانة سميرة سعيد بأنها تربت في بيت يحب الغناء، وورثت جمال الصوت عن والدتها التي كانت تحب ليلى مراد وتشدوا بأغنياتها، كما كان والدها يشجعها على الاستماع لأغاني أم كلثوم، و أوضحت قائلة: "اشتركت في برنامج للمواهب الغنائية، وأنا في عمر 9 سنوات وغنيت وقتها أغنية الأطلال وكنت بمسك منديل وأنا بغني زي أم كلثوم تأثرا بها وسموني وقتها الطفلة المعجزة".

وأضافت: "عندما اتجهت للغناء، في فترة الستينيات، لم يكن هناك مطربات مغربيات، كما أن عائلة والدي كانت منزعجة من اتجاهي للغناء، حيث كانوا يرون أن الغناء عيب خاصة أنني من عائلة بن سعيد وهي عائلة كبيرة في المغرب".

ذكرياتها مع نجوم الزمن الجميل

وروت سميرة أنها حينما بلغت عمر الثانية عشرة، كانت تتقابل مع عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وفايزة أحمد، حينما كانوا يشاركون في الحفلات التي تقام بالقصر الملكي في المغرب، وقالت: "كان الملك الحسن الثاني يشجعني على الغناء أمامهم، وكنت أغني أغاني أم كلثوم ونجاة".

وعن عن نقطة التحول في حياتها الفنية أوضحت سميرة سعيد إلى أن مجيئها إلى مصر، كان سبباً في شهرتها، "كان من أحلامي السفر إلى مصر لاحتراف الغناء وعندما حصلت على الثانوية العامة قررت السفر إلى القاهرة، وكنت قد تعرفت على كل الملحنين المصريين في المغرب قبل مجيئي إلى مصر".

كما روت الفنانة سميرة سعيد مجموعة من الطرائف خلال الحلقة التي صادفتها في مشوارها الفني، كما علقت بأنها كانت سعيدة عندما قلد الفنان الكوميدي محمد هنيدي أغنيتها الشهيرة "يوم ورا يوم" في فيلمه الشهير "فول الصين العظيم" قائلة: "هنيدي صديق عزيز وأضحكني جداً بتقليده للأغنية .و"يوم ورا يوم" كانت نقلة فنية مهمة في حياتي".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الفنانة سميرة سعيد ضيفة برنامج أنغام

سميرة سعيد تُفاجئ الجمهور بإطلالة شبابية في السعودية