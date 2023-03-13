حفلة استثنائية يحييها الفنان محمد عبده في جلسات" ليالي الرياض"

تشهد الرياض حفلةً استثنائيةً، يحييها الفنان محمد عبده ضمن "جلسات ليالي الرياض"، في 18 مارس الجاري، على مسرح محمد عبده أرينا، ستشتمل على روائعه الغنائية بصياغةٍ تتناسب مع أجواء الجلسات الفنية.وأعلن موقع "روتانا لايف" عن الحفلة، ونشر الـ "بوستر" الخاص بها، وكتب: "في أجواءٍ ما لها مثيل، وليلة مختلفة، نستمتع مع فنان العرب محمد عبده في جلسة طربية من جلسات ليالي الرياض 18 مارس في محمد عبده أرينا، وتطرح التذاكر يوم الأحد الساعة 6 مساء".كذلك أعلن موقع تقويم الرياض عن هذه الجلسة، كاتباً: "أجمل الليالي الطربية، تنتظرنا مع فنان العرب محمد عبده ضمن جلسات الرياض".يذكر أن "جلسات ليالي الرياض" انطلقت مع الفنانين عبدالله الرويشد وعلي بن محمد، بينما أحيا الليلة الثانية الفنانون أصيل أبو بكر، وراشد الفارس، ومطرف المطرف.

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