عبدالمجيد عبدالله يُطلق أغنية "رايات وطن" بمناسبة يوم العلم السعودي

تزامناً مع يوم العلم السعودي الذي يوافق الحادي عشر من شهر مارس، نشر الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا مقطعاً من أغنية الجديدة بهذه المناسبة والتي تحمل عنوان "رايات وطن".

أغنية عبدالمجيد عبدالله في يوم العلم

كتبت الفنان عبدالمجيد عبدالله بمناسبة يوم العلم السعودي: أفخر بهويتي في يوم العلم السعودي رمزاً لوحدة وسيادة وعزة بلادي يعلو في سماء الدنيا ليؤكد عظمة هذه الأرض المباركة في ظل قيادتي "سلمان العز" حفظه الله، وأمير الشباب عراب الرؤية محمد بن سلمان رعاه الله، ودمنا بأمن ورفعه وسمو في عهدهم الأمين، وختم بهاشتاق "يوم العلم".

وجاءت أغنية "رايات وطن" من كلمات خلف الخلف وألحان سهم، ويقول في مطلعها:

عاشوا في نواحيك

ماتوا عن نواحيك

ضافي العز بك حيك

بشتن على بلادي

رايه باثر رايه

رفرافها حكايه

والغايه الغايه

توحيد وحمايه

اما تجي تسليم

ولاّ تجي رمايه

حفلة عبدالمجيد عبدالله في جدة

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تنظيم حفلةٍ غنائيةٍ في مدينة جدة السعودية، يحييها الفنان عبدالمجيد عبدالله في 16 مارس الجاري.

وبثَّت "روتانا" بوستر الحفلة، وكتبت عليه: "ما قدرت اصبر وجيتك جدة وفي قلبي ابتسامة.. ليلة استثنائية جديدة من قلب عروس البحر الأحمر، الفنان عبدالمجيد عبدالله في جدة سوبر دوم 16 مارس".

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