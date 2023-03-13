ماجد المهندس يكشف عن نجاح ألبومه "بديت أطيب" ويعبّر عن سعادته بتطور مشتركي "سعودي آيدول"

من خلال كواليس سعودي آيدول، الذي يقام في منطقة بوليفارد رياض سيتي، التقيت بالفنان السعودي ذي الأصول العراقية، ماجد المهندس؛ ليكشف عن سر نجاح أحدث ألبوماته "بديت أطيب"، الذي طرحه قبل أسبوعين، إلى جانب الحديث عن تجربة مشتركي برنامج المواهب "سعودي آيدول"، والذي أكّد تطورهم في كل أسبوع.

نجاح ألبوم "بديت أطيب"

حقق المهندس ملايين المشاهدات في أسبوعين من خلال ألبومه "بديت أطيب"، الذي تضمّن تسع أغنيات، وتعاون فيها ماجد مع نخبة من رموز الشعر والتلحين والتوزيع الموسيقي، وأكد لنا أن جمهوره الوفيّ، هو من وقف معه، وأكّد أنه يقدّر هذه الثقة، ويحاول دوماً أن يقدّم ما يليق بهم وبذائقتهم الموسيقية، وذلك بعمل أغانٍ تعيش لفترة طويلة، بالرغم من الصعوبات التي يواجهها، بهدف أن تعيش بالوجدان لفترة طويلة.. كما عبّر عن سعادته بكونه أول فنان يطلق ألبومه في بوليفارد رياض سيتي، بقوله: "شرفٌ كبير لي طبعاً أن أطلق ألبومي بالسعودية، وتحديداً منطقة بوليفارد رياض سيتي، وكنت منتظر هذه اللحظة من زمان، وأخيراً قد جاء اليوم الذي نطلق فيه ألبوماتنا من المملكة الحبيبة سعودية الخير والعز، وفخور جداً".

سعيد بوصول مشتركي سعودي آيدول

بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه و"مجموعة MBC"، تستمر التحديات الغنائية بين المشتركين الذين تأهلوا إلى العرض الأخير من برنامج المواهب "سعودي آيدول"، في موسمه الأول، وعبّر المهندس بكونه أحد أعضاء لجنة التحكيم، عن سعادته بوصول المشتركين جميعهم للنهائيات؛ مؤكداً أنهم بذلوا مجهوداً واضحاً وملحوظاً منذ بداية البرنامج، واستمعوا لجميع النصائح؛ لتكون لديهم خبرة واسعة بالتعامل مع الفرقة الموسيقية والغناء اللايف على خشبة المسرح وأمام الجمهور.

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