شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "تحت تهديد السلاح" حسن الرداد ومى عمر يجتمعان فى فيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان حسن الرداد في فيلم جديد يحمل اسم "بطل جيله" من بطولة الفنانة مى عمر ومحمد سلام، تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد عبدالوهاب، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من كل التحضيرات اللازمة للعمل وترشيح باقي أبطال العمل.

ويجمع العمل بين حسن الرداد ومى عمر بعد نجاحهم في فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى عرض مؤخرا في السينمات .

وكان اخر أعمال الفنان حسن الرداد فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة كلا من: حسن الرداد، مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول رجل أعمال يُدعى خالد متزوج ولكنه تعيس في زواجه، فيقرر الطلاق والعودة إلى حبيبته السابقة، ولكن يصاب بطلق ناري أثناء زفافه، يتسبب في دخوله إلى غيبوبة لمدة 4 سنوات.

واحتفل ”الخليج 365” مؤخرا بنجاح فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى يعرض حاليًا في السينمات بحضور بطل العمل النجم حسن الرداد والسيناريست أيمن بهجت قمر.

وكشف حسن الرداد خلال الندور عن كواليس تحضيره للشخصية والفيلم، قائلًا: "اتفرجت على كل مشاهد التشنجات فى السينما المصرية والعالمية، وكمان بعض المشاهد الحقيقية، وبدأنا مشاهدة الموضوع وقعدت 3 شهور مع دكتور جراحة مخ وأعصاب عشان أستعد للدور، وأعرف كل التفاصيل الخاصة بالشخصية بعد إفاقته من الغيبوبة".

وتابع: "التصوير كمان كان فى ظروف صعبة إني وقتها كانت ظروفي النفسية مش أحسن حاجة بعد وفاة والدتي، وكنت ناوي أربي دقني، والظروف النفسية ليا كانت متماشية مع ظروف العمل، وأنا بالنسبالي ما كنتش قادر أشتغل لكن الفكرة الأولى إني ملتزم مع كرو كبير في العمل، واستنوني كتير جدا فمكنش ينفع أفضل مخليهم قاعدين على المشروع كل دا، وكل مشهد كان فيها مشاعر كبيرة جدا، فكان لازم الفنان يكون حاسس بالحالة جدا"، موضحا: "وفكرة إني أخس عشان لما يقوم من التعب يكون باين عليه، وتكون قد الدور والعمل".