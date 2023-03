Avatar يحصد أوسكار أفضل مؤثرات.. وإليزابيث بانكس تصطحب "دب" على المسرح

القاهرة - سامية سيد - قدمت إليزابيث بانكس جائزة أفضل مؤثرات بصرية على مسرح الأوسكار، وفاز بها Avatar: The Way of Water فيما رافق بانكس، على خشبة المسرح شخص يرتدي زي الدب في إشارة إلى الدب الذي ظهر معها في فيلمها الكوميدي الجديد "Cocaine Bear".



وكانت أعلنت الأكاديمية عن فوز فيلم The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse بجائزة أفضل فيلم أنيميشن قصير، فيما نال All Quiet on the Western Front جائزة أفضل فيلم أجنبي، وحصد The Elephant Whisperers جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.

نال فاز فيلم Black Panther: Wakanda Forever بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء فيما فاز فيلم "An Irish Goodbye" بجائزة أوسكار أفضل فيلم قصير، في الدورة الـ 95، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته جيمس مارتن وهو من أصحاب الهمم، فيما فاز بجائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي All Quiet on the Western Front، بينما فاز The Whale بجائزة أفضل مكياج.

فيما فاز فيلم Navalny بجائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل الأوسكار الـ 95، فيما فاز فيلم Guillermo del Toro’s Pinocchioبجائزة أفضل فيلم أنيمشن.

بينما حصد جوناثان كي كوان جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره Everything Everywhere All at Once وجيمي لي كرتيس أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بنفس الفيلم.