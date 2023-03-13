شكرا لقرائتكم خبر عن Avatar يحصد أوسكار أفضل مؤثرات.. وإليزابيث بانكس تصطحب "دب" على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت إليزابيث بانكس جائزة أفضل مؤثرات بصرية على مسرح الأوسكار، وفاز بها Avatar: The Way of Water فيما رافق بانكس، على خشبة المسرح شخص يرتدي زي الدب في إشارة إلى الدب الذي ظهر معها في فيلمها الكوميدي الجديد "Cocaine Bear".

Avatar: The Way of Water يفوز بجائزة أفضل مؤثرات بصرية

Avatar: The Way of Water يفوز بجائزة أفضل مؤثرات بصرية

Avatar: The Way of Water يفوز بجائزة أفضل مؤثرات بصرية

Avatar: The Way of Water يفوز بجائزة أفضل مؤثرات بصرية

Avatar: The Way of Water يفوز بجائزة أفضل مؤثرات بصرية وكانت أعلنت الأكاديمية عن فوز فيلم The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse بجائزة أفضل فيلم أنيميشن قصير، فيما نال All Quiet on the Western Front جائزة أفضل فيلم أجنبي، وحصد The Elephant Whisperers جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير. نال فاز فيلم Black Panther: Wakanda Forever بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء فيما فاز فيلم "An Irish Goodbye" بجائزة أوسكار أفضل فيلم قصير، في الدورة الـ 95، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته جيمس مارتن وهو من أصحاب الهمم، فيما فاز بجائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي All Quiet on the Western Front، بينما فاز The Whale بجائزة أفضل مكياج. فيما فاز فيلم Navalny بجائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل الأوسكار الـ 95، فيما فاز فيلم Guillermo del Toro’s Pinocchioبجائزة أفضل فيلم أنيمشن. بينما حصد جوناثان كي كوان جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره Everything Everywhere All at Once وجيمي لي كرتيس أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بنفس الفيلم.

يشارك في تقديم جوائز الأوسكار هالي بيلي وأنطونيو بانديراس وإليزابيث بانكس وجيسيكا تشاستين، وجون تشو وأندرو جارفيلد وهيو جرانت وداني جوريرا، وسلمى حايك بينولت ونيكول كيدمان وفلورنس بو وسيغورني.

وانضم المقدمون المعلن عنهم الجدد إلى كل من ريز أحمد المعلن سابقًا، إميلي بلانت، جلين كلوز، جينيفر كونيلي، أريانا ديبوس، صامويل إل جاكسون، دواين جونسون، مايكل بي جوردان، تروي كوتسور، جوناثان ماجورز، ميليسا مكارثي، جانيل موني، ديبيكا بادكون، كويستلوف، زوي سالدانا ودوني ين.

حفل الأوسكار الخامس والتسعين يقام في مسرح دولبي في هوليوود، ويتنافس الفيلمان الأكثر ربحًا لعام 2022 على جائزة أفضل صورة وهما Avatar: The Way of Water و Top Gun: Maverick، جنبًا إلى جنب مع All Quiet on the Western Front و The Banshees of Inisherin و Elvis The Fabelmans ، Tár ، وغيرها من الأفلام، على أن تقوم شبكة ABC ببث الحفل مباشرة من الساحل إلى الساحل، إلى جانب أكثر من 200 دولة حول العالم.

وجاءت أبرز الترشيحات كالتالي

جائزة أوسكار أفضل فيلم:

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

جائزة أوسكار أفضل ممثلة بدور رئيسي:

كيت بلانشيت ("Tár")

آنا دي أرماس ("Blonde")

أندريا ريسبورو ("To Leslie")

ميشيل ويليامز ("The Fabelmans")

ميشيل يوه ("Everything Everywhere All at Once")

جائزة أوسكار أفضل ممثل بدور رئيسي:

أوستن بتلر ("Elvis")

كولين فاريل ("The Banshees of Inisherin")

بريندان فريزر ("The Whale")

بول ميسكال ("Aftersun")

بيل نيغي ("Livin")

جائزة أوسكار أفضل مخرج:

تود فيلد ("Tár")

دان كوان ودانيال شاينرت ("Everything Everywhere All at Once")

مارتن ماكدونا ("The Banshees of Inisherin")

روبن أوستلوند ("Triangle of Sadness")

ستيفن سبيلبرج ("The Fabelmans")