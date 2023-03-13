شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب تقديم جوائز الأوسكار الـ95 قبل بدء الحفل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المختصة بتوزيع جوائز الأوسكار "Oscars"، عن ترتيب تسليم جوائز الحفل، بعد بدء توافد النجوم العالميين لحضور الحفل الذي سيبدأ بعد قليل بتوقيت مصر، ومقام بـ مسرح دولبي بـ لوس أنجلوس.
جاءت ترتيب الجوائز كـ التالي:
أفضل فيلم رسوم متحركة
أفضل ممثل مساعد
أفضل ممثلة مساعدة
أفضل فيلم وثائقي
أفضل فيلم Live action قصير
أفضل تصوير سينمائي
أفضل مكياج وتصفيف شعر
أفضل فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية
أفضل فيلم وثائقي قصير
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير
أفضل تصميم انتاج
افضل موسيقي تصويرية
افضل مؤثرات بصرية
افضل سيناريو اصلي
افضل سيناريو مقتبس
افضل هندسة صوتية
افضل مونتاج
افضل مخرج
افضل ممثل رئيسي
افضل ممثلة رئيسية
أفضل فيلم
يشارك في تقديم جوائز الأوسكار في دورته المقبلة هالي بيلي وأنطونيو بانديراس وإليزابيث بانكس وجيسيكا تشاستين، وجون تشو وأندرو جارفيلد وهيو جرانت وداني جوريرا، وسلمى حايك بينولت ونيكول كيدمان وفلورنس بو وسيغورني.
وانضم المقدمون المعلن عنهم الجدد إلى كل من ريز أحمد المعلن سابقًا، إميلي بلانت، جلين كلوز، جينيفر كونيلي، أريانا ديبوس، صامويل إل جاكسون، دواين جونسون، مايكل بي جوردان، تروي كوتسور، جوناثان ماجورز، ميليسا مكارثي، جانيل موني، ديبيكا بادكون، كويستلوف، زوي سالدانا ودوني ين، على أن يتم الكشف عن المزيد من مقدمي الجوائز خلال الأسبوع الجارى.
حفل الأوسكار الخامس والتسعين يقام في مسرح دولبي في هوليوود، ويتنافس الفيلمان الأكثر ربحًا لعام 2022 على جائزة أفضل صورة وهما Avatar: The Way of Water و Top Gun: Maverick، جنبًا إلى جنب مع All Quiet on the Western Front و The Banshees of Inisherin و Elvis The Fabelmans ، Tár ، وغيرها من الأفلام، على أن تقوم شبكة ABC ببث الحفل مباشرة من الساحل إلى الساحل، إلى جانب أكثر من 200 دولة حول العالم.
وجاءت أبرز الترشيحات كالتالي
جائزة أوسكار أفضل فيلم:
All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water
The Banshees of Inisherin
Elvis
Everything Everywhere All at Once
The Fabelmans
Tár
Top Gun: Maverick
Triangle of Sadness
Women Talking
جائزة أوسكار أفضل ممثلة بدور رئيسي:
كيت بلانشيت ("Tár")
آنا دي أرماس ("Blonde")
أندريا ريسبورو ("To Leslie")
ميشيل ويليامز ("The Fabelmans")
ميشيل يوه ("Everything Everywhere All at Once")
جائزة أوسكار أفضل ممثل بدور رئيسي:
أوستن بتلر ("Elvis")
كولين فاريل ("The Banshees of Inisherin")
بريندان فريزر ("The Whale")
بول ميسكال ("Aftersun")
بيل نيغي ("Livin")
جائزة أوسكار أفضل مخرج:
تود فيلد ("Tár")
دان كوان ودانيال شاينرت ("Everything Everywhere All at Once")
مارتن ماكدونا ("The Banshees of Inisherin")
روبن أوستلوند ("Triangle of Sadness")
ستيفن سبيلبرج ("The Fabelmans")