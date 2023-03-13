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ترتيب تقديم جوائز الأوسكار الـ95 قبل بدء الحفل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المختصة بتوزيع جوائز الأوسكار "Oscars"، عن ترتيب تسليم جوائز الحفل، بعد بدء توافد النجوم العالميين لحضور الحفل الذي سيبدأ بعد قليل بتوقيت مصر، ومقام بـ مسرح دولبي بـ لوس أنجلوس.

 

جاءت ترتيب الجوائز كـ التالي:

أفضل فيلم رسوم متحركة

أفضل ممثل مساعد

أفضل ممثلة مساعدة

أفضل فيلم وثائقي

أفضل فيلم Live action قصير

أفضل تصوير سينمائي

أفضل مكياج وتصفيف شعر

أفضل فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية

أفضل فيلم وثائقي قصير

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

أفضل تصميم انتاج

افضل موسيقي تصويرية

افضل مؤثرات بصرية

افضل سيناريو اصلي

افضل سيناريو مقتبس

افضل هندسة صوتية

افضل مونتاج

افضل مخرج

افضل ممثل رئيسي

افضل ممثلة رئيسية

أفضل فيلم

 

يشارك في تقديم جوائز الأوسكار في دورته المقبلة هالي بيلي وأنطونيو بانديراس وإليزابيث بانكس وجيسيكا تشاستين، وجون تشو وأندرو جارفيلد وهيو جرانت وداني جوريرا، وسلمى حايك بينولت ونيكول كيدمان وفلورنس بو وسيغورني.

 

وانضم المقدمون المعلن عنهم الجدد إلى كل من ريز أحمد المعلن سابقًا، إميلي بلانت، جلين كلوز، جينيفر كونيلي، أريانا ديبوس، صامويل إل جاكسون، دواين جونسون، مايكل بي جوردان، تروي كوتسور، جوناثان ماجورز، ميليسا مكارثي، جانيل موني، ديبيكا بادكون، كويستلوف، زوي سالدانا ودوني ين، على أن يتم الكشف عن المزيد من مقدمي الجوائز خلال الأسبوع الجارى.

 

حفل الأوسكار الخامس والتسعين يقام في مسرح دولبي في هوليوود، ويتنافس الفيلمان الأكثر ربحًا لعام 2022 على جائزة أفضل صورة وهما Avatar: The Way of Water و Top Gun: Maverick، جنبًا إلى جنب مع All Quiet on the Western Front و The Banshees of Inisherin و Elvis The Fabelmans ، Tár ، وغيرها من الأفلام، على أن تقوم شبكة ABC ببث الحفل مباشرة من الساحل إلى الساحل، إلى جانب أكثر من 200 دولة حول العالم.

 

وجاءت أبرز الترشيحات كالتالي

جائزة أوسكار أفضل فيلم:

All Quiet on the Western Front

 

Avatar: The Way of Water

 

The Banshees of Inisherin

 

Elvis

 

Everything Everywhere All at Once

 

The Fabelmans

 

Tár

 

Top Gun: Maverick

 

Triangle of Sadness

 

Women Talking

 

جائزة أوسكار أفضل ممثلة بدور رئيسي:

كيت بلانشيت  ("Tár")

 

آنا دي أرماس  ("Blonde")

 

أندريا ريسبورو  ("To Leslie")

 

ميشيل ويليامز  ("The Fabelmans")

 

ميشيل يوه  ("Everything Everywhere All at Once")

 

جائزة أوسكار أفضل ممثل بدور رئيسي:

 

أوستن بتلر ("Elvis")

 

كولين فاريل  ("The Banshees of Inisherin")

 

بريندان فريزر  ("The Whale")

 

بول ميسكال  ("Aftersun")

 

بيل نيغي  ("Livin")

 

جائزة أوسكار أفضل مخرج:

تود فيلد  ("Tár")

 

دان كوان ودانيال شاينرت ("Everything Everywhere All at Once")

 

مارتن ماكدونا  ("The Banshees of Inisherin")

 

روبن أوستلوند  ("Triangle of Sadness")

 

ستيفن سبيلبرج  ("The Fabelmans")

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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