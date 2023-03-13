رجوة آل سيف خطيبة الحسين تخطف الأنظار بحفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 02:43 صباحاً - خطفت إطلالة رجوة آل سيف، خطيبة ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله وزوجته المستقبلية الانظار خلال حضورها حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله، على جميل ألكساندر.

والأحد 12 مارس الجاري، عقدت الأميرة إيمان، كريمة الملك عبد الله الثاني قرانها مع جميل ألكسندر ترميوتس، بحضور أفراد العائلة المالكة وعائلة العريس، والعديد من أمراء الأسرة الهاشمية والمسؤولين والشخصيات العامة.

وأطلت رجوة آل سيف بفستان أنيق باللون الأصفر، أظهر جمالها الساحر واعتمدت تسريحة شعر جذابة وكان منسدلا على ظهرها، كما ارتدت أيضا أقراط حمراء لافتة.

وظهرت السعودية رجوة وهي تجلس إلى جانب خطيبها الأمير الحسين، الذي زف أخته إيمان إلى عريسها جميل في مشهد لاقى تفاعلا كبيرا من الأردنيين.

وكانت علامات السعادة ظاهرة على وجه رجوة آل سيف، وكأنها كانت تفكر في يوم زفافها هي الأخرى على ولي العهد والملك المنتظر.