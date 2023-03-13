آية السيسي ابنة الرئيس المصري تثير الجدل بسبب ما فعلته في حفل زفاف ايمان بنت الملك عبدالله الثاني.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 02:43 صباحاً - تحول حديث البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال متابعتهم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، ابنة العاهل الأردني مساء اليوم، الأحد، إلى الحضور اللافت والنادر لابنة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، آية السيسي، التي ظهرت رفقة والدتها السيدة انتصار السيسي وهي تتصرف بطريقة غريبة أثارت ردود فعل واسعة بين النشطاء.

وكانت قد عقدت الأميرة إيمان، كريمة الملك عبد الله الثاني قبل ساعات قرانها مع جميل ألكسندر ترميوتس، بحضور أفراد العائلة المالكة وعائلة العريس.

من الحضور أيضا وفود وممثلون عن بعض الدول العربية، شأن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الابن الأكبر للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وانتصار السيسي زوجة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة نجل ولي عهد مملكة البحرين، والشيختان امثال الأحمد الصباح، وعالية الجابر الصباح.

حضرت انتصار السيسي حفل الزفاف رفقة ابنتها “آية السيسي”، وقدمتا مباركتهما إلى الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد الله حسب ما أوردت مقاطع فيديو.

التقطت عدسات بعض المصورين خلال حفل الزفاف ابنة السيسي وهي تتصرف بطريقة غريبة وغير رسمية، بعيدة عن البروتوكالات الخاصة ونظم الإتيكيت التي يجب اتباعها حيث ظهرت وهي تمضغ العلكة بطريقة أثارت سخرية واسعة بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من طالبها ببعض الاحترام للمناسبة الخاصة التي حضرتها، وبين من دعاها لمتابعة دروس مختصة في التعامل مع حفلات الزفاف الملكية.

وجاء في التعليقات: “انا ما عنديش اعتراض غير على اللبان .. مفكرة حالها بفرح ابن العمدة .. ماحدا حكالها شو الاتيكيت في المناسبات الرسمية”.