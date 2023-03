شكرا لقرائتكم خبر عن عارضة الأزياء ويني هارلو على السجادة الشامبين لحفل أوسكار .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السجادة الشامبين لحفل توزيع جوائز الأوسكار عارضة الأزياء ويني هارلو وهي واحدة من أشهر العارضات حول العالم.



عارضة الأزياء ويني هارلو



وشهدت السجادة أيضا حضور جيمي لي كرتيس وصوفيا كارسون و مونيكا باربارو و آدم بلاكستون و جانيت يانغ رئيس أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وبرندان فريزر وماريو لوبيز و تروي كوتسور و ديين براي وفانيسا هادجنز و كاتي لويس ماتيوس كوشيوكيفيتش و ميشال ديميك و فان بينغبينغ وكاتي لويسو التيكتوكر خابي لام و ليلي سينغ ونجمي الهند راهول سيبليغونج و كالا بهايرفا.

ووضع القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورتها الـ95 اللمسات الأخيرة على الحفل الذى يحتضنه مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس، وينطلق بعد قليل، وشهدت التحضيرات اعتراض البعض على وضع سجادة ذهبية يسير عليها النجوم على عكس المعتاد بفرش سجادة حمراء، حيث رفع أحد الأشخاص لافتة يطالب فيها بعودة السجادة الحمراء للحفل مرة أخرى.

يشارك في تقديم جوائز الأوسكار كل من: هالي بيلي وأنطونيو بانديراس وإليزابيث بانكس وجيسيكا تشاستين، وجون تشو وأندرو جارفيلد وهيو جرانت وداني جوريرا، وسلمى حايك بينولت ونيكول كيدمان وفلورنس بو وسيغورني.

وانضم المقدمون المعلن عنهم الجدد إلى كل من: ريز أحمد المعلن سابقًا، إميلي بلانت، جلين كلوز، جينيفر كونيلي، أريانا ديبوس، صامويل إل جاكسون، دواين جونسون، مايكل بي جوردان، تروي كوتسور، جوناثان ماجورز، ميليسا مكارثي، جانيل موني، ديبيكا بادكون، كويستلوف، زوي سالدانا ودوني ين، على أن يتم الكشف عن المزيد من مقدمي الجوائز خلال الأسبوع الجارى.

حفل الأوسكار الخامس والتسعين يقام في مسرح دولبي في هوليوود، ويتنافس الفيلمان الأكثر ربحًا لعام 2022 على جائزة أفضل صورة وهما Avatar: The Way of Water و Top Gun: Maverick، جنبًا إلى جنب مع All Quiet on the Western Front و The Banshees of Inisherin و Elvis The Fabelmans ، Tár ، وغيرها من الأفلام، على أن تقوم شبكة ABC ببث الحفل مباشرة من الساحل إلى الساحل، إلى جانب أكثر من 200 دولة حول العالم.

وجاءت أبرز الترشيحات كالتالي:

جائزة أوسكار أفضل فيلم:

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

جائزة أوسكار أفضل ممثلة بدور رئيسي:

كيت بلانشيت ("Tár")

آنا دي أرماس ("Blonde")

أندريا ريسبورو ("To Leslie")

ميشيل ويليامز ("The Fabelmans")

ميشيل يوه ("Everything Everywhere All at Once")

جائزة أوسكار أفضل ممثل بدور رئيسي:

أوستن بتلر ("Elvis")

كولين فاريل ("The Banshees of Inisherin")

بريندان فريزر ("The Whale")

بول ميسكال ("Aftersun")

بيل نيغي ("Livin")

جائزة أوسكار أفضل مخرج:

تود فيلد ("Tár")

دان كوان ودانيال شاينرت ("Everything Everywhere All at Once")

مارتن ماكدونا ("The Banshees of Inisherin")

روبن أوستلوند ("Triangle of Sadness")

ستيفن سبيلبرج ("The Fabelmans")