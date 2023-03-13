شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات Ant-Man and the Wasp تتخطى الـ 400 مليون دولار من فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania حاجز الـ 400 مليون دولار، لتصل مجمل الإيرادات إلى 425 مليونًا و832 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 17 فبراير الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى.

وانقسمت إيرادات فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania بين 192 مليونا و708 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و233 مليونا و123 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Ant-Man and the Wasp بطولة بول رود، وإيفانجلين ليلى، وميشيل فايفر، وكاثرين نيوتن، ومايكل دوجلاس، وجوناثان ميجورز، ومن إخراج بيتن ريد، ومن تأليف جاك كيربي وجيف لافنيس.

وكان فيلم Ant-Man الأصلى حقق إيرادات وصلت إلى 519 مليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ عامين.

الفيلم يحمل رقم 31 الذي تم إصداره في Marvel Cinematic Universe، وحقق أعلى افتتاح في نهاية الأسبوع في شباك التذاكر المحلي، متجاوزًا اجزائه الماضية، Ant-Man 2015 (57 مليون دولار) و 2018 Ant-Man and the Wasp (75 مليون دولار).

في فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania يستكشف سكوت لانج (انتمان) وهوب فان دين (واسب) و Hope Van Dyne ، جنبًا إلى جنب مع دكتور هانك بيم و جانيت فان دين (واسب) عالم الكم ، حيث يتفاعلون مع مخلوقات غريبة ويشرعون في مغامرة تتجاوز حدود أبعد ما يعتقدوا أنه ممكن.