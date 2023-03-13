شكرا لقرائتكم خبر عن جين هاكمان يتناول الـ fast food ويسير بمفرده فى سن الـ93 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جين هاكمان الاستمتاع بفترة اعتزاله وابتعاده عن التمثيل، من خلال التنزه بمفرده، فلم يكون السن عائقًا بالنسبة له مثلما بدا خلال الصور التي رصدت له في "نيو مكسيكو"، وهو يأكل "fast food"، ويسير بمفرده من أجل إلقاء المخلفات في الزبالة، إذ لم يطلب المساعدة من أحد مثلما وصف تقرير الديلى ميل النجم البالغ من العمر 93 عامًا.



جين هاكمان

وقد ولد جين هاكمان في 30 يناير 1930 واشتهر بأدواره وجوائزه، وقد حاز على جائزة الأوسكار والجولدن جلوب، ظهر في العديد من الأفلام المشهورة مثل (بوني وكلايد) و(الرابط الفرنسي) و(المحادثة) و(مسيسيبي تحترق) و(غير مغفور).



جين هاكمان

واعتزل هاكمان عن التمثيل منذ عام 2004 بعدما قدم نحو 90 فيلما سينمائيا، نالت إعجاب جمهوره وصنف بفضلهم على أنه واحد من أبرز ممثلى ونجوم هوليوود.



جين هاكمان فى صورة قديمة له أثناء الفوز بالأوسكار

وجاءت بداية هاكمان في هوليوود منذ الستينيات، حينما لعب دورًا مساندًا في فيلم بوني وكلايد (Bonnie and Clyde) ورشح بعدها لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، كما شهدت فترة السبعينات توهجه، ليقدم أدوار البطولة من عام 1971 في فيلم (The French Connection)، الذي ساهم كثيرًا في شهرة هاكمان كممثل.