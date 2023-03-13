شكرا لقرائتكم خبر عن "مفيش حد بيكسب الحرب بالقوة.. الحرب بتكسبها بالخدعة".. أحداث مشوقة فى برومو الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد برومو مسلسل "الكتيبة 101" أحداثًا مشوقة ومشاهد أكشن خلال تنفيذ النجمين آسر ياسين وعمرو يوسف عمليات عسكرية تستهدف الإرهابيين، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وسلط البرومو الضوء أيضًا على أن ليس هناك شخص سيفوز بالحرب بالقوة ولكنه يفوز بها بالخدعة.

وهو المسلسل الذى يسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم مثلما يعكس برومو مسلسل "الكتيبة 101".

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

يشار إلى أن عمرو يوسف ينتظر عرض فيلمه الجديد "شقو"، المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته كل من أمينة خليل، محمد ممدوح، ودينا الشربينى، وعدد من الفنانين، إخراج كريم السبكى، تأليف وسام صبرى .

وكان آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "سوتس بالعربى" وشارك في بطولته كل من صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.