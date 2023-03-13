شكرا لقرائتكم خبر عن مركب في النيل وزيارة للبرج والتسوق في المولات.. رحلة الكبير ومربوحة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف برومو مسلسل "الكبير أوي" في جزئه السابع عن قيام الكبير ومربوحة برحلة إلى القاهرة يزوران فيها برج القاهرة ويتسوقان في أحد المولات إضافة إلى رحلة نيلية وسط أجواء رومانسية.

فيما كشف البرومو عن ظهور "الكبيرة فحت" وتجسدها الفنانة سما إبراهيم، ويبدو أن الجزء السابع سيكون لها مساحة أكبر في حياة مربوحة والكبير.

المسلسل يعرض على قناة on في السباق الرمضاني المقبل 2023، حيث تشهد أحداث الجزء السابع من العمل تطورا في علاقة الكبير بمربوحة، حيث تبدأ المشاكل بينهما بعد سنة من الزواج، وذلك خلال العديد من المواقف الكوميدية بينهما، أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر فى أحداث الجزء الثالث شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح، كمال أبو رية، ليلى عز العرب، عبد الرحمن ظاظا وحسين أبو حجاج وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.