بـ 3 ترشيحات.. هل تتمكن الهند من اقتناص جائزة أوسكار الليلة؟

القاهرة - سامية سيد - قد تكون هنالك لحظة تألق للهند في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين الذي سيقام الليلة، في مسرح دولبي في هوليوود، مع ترشح الهند لـ 3 جوائز، وهم أغنية "Naatu Naatu"، وهي أغنية راقصة ناجحة من فيلم "RRR" التي ترشحت لأفضل أغنية أصلية، و فيلم "All That Breathes" لـ جائزة أفضل فيلم وثائقى، وفيلم "The Elephant Whisperers"، لـ جائزة أفضل فيلم وثائقى قصير.

على أن يقوم مؤلف Naatu Naatu ، MM Keeravani ، والمغنون راهول سيبليجونج-كالا بهايرافا بأداء الأغنية مباشرة وفقًا لتقليد الأكاديمية الحقيقي المتمثل في منح الفرصة لجميع المرشحين الخمسة للأغنية الأصلية.



الأوسكار

حقق الفيلم الوثائقي عن تغير المناخ " All That Breathes " للمخرج شوناك سين موسم جوائز ناجحًا، وحصل على ترشيح أوسكار في فئة الأفلام الوثائقية الطويلة. تدور أحداث الفيلم في دلهي، ويتبع الأشقاء محمد سعود ونديم شهزاد، الذين كرسوا حياتهم لإنقاذ الطيور المصابة وعلاجها.

أما The Elephant Whisperers هو فيلم وثائقي من Netflix يستكشف الرابطة غير القابلة للكسر بين فيل واثنين من القائمين على رعايته، ويتنافس على فئة الموضوعات الوثائقية القصيرة، العمل يمثل أول ظهور فيلم للمخرجة كارتيكي جونسالفيس، التي تعتقد أن القصص الهندية لديها القدرة على الانتشار والاحتفاء بها حول العالم.

لم تفز الهند أبدًا بجائزة أوسكار في فئة الأفلام الدولية أو أفضل فيلم أجنبي، وكان آخر فيلم هندي وصل إلى آخر خمسة مرشحين في حفل توزيع جوائز الأوسكار هو فيلم Lagaan للمخرج Ashutosh Gowariker، والذي خسر أمام No Man’s Land في عام 2001، ومع ذلك، حققت الأفلام الوثائقية الهندية نجاحًا في حفل توزيع جوائز الأوسكار في الماضي، مع Smile Pinki و Period، مع فوز End Of Sentence في فئة الأفلام الوثائقية القصيرة.