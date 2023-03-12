شكرا لقرائتكم خبر عن صفية الفارس بقت عمدة.. كيف ستواجه روبي تداعيات القرار في حضرة العمدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مسلسل "حضرة العمدة" تولي روبي "صفية الفارس" مسئولية العمودية وهو ما يتسبب في مشكلات تنتج عن ذلك القرار، لتواجه صفية مصيرها بعد هذا القرار الجريء وتدخل في مواجهات كثيرة تكشف عنها حلقات مسلسل "حضرة العمدة" في رمضان.

يعرض مسلسل "حضرة العمدة" على شاشة قناة الحياة بشكل حصري، وهو من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات فى إطار اجتماعى مشوق.

وفي سياق متصل تعرض الحياة مسلسل "سره الباتع"، المستوحى من رواية الأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم.