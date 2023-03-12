شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة وتشويق من نوع مختلف بمسلسل "جميلة" لـ ريهام حجاج فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الإثارة والتشويق على برومو مسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج، الذى سيعرض فى رمضان على قنوات ON وCBC والحياة، خلال شهر رمضان المبارك، حيث تضمن البرومو العديد من المشاهد السريعة المشوقة لمشاهدة هذا العمل.

وتواصل الفنانة ريهام حجاج تصوير مسلسل "جميلة" الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2023، إذ تجسد دور فتاة تتخرج فى كلية الحقوق وتعمل "وكيل نيابة"، في محاولة منها لنصرة الحق، ولكنها تواجه صراعات كبيرة خلال مشوار حياتها، كما أنها متزوجة من الفنان هاني عادل.

مسلسل "جميلة" يعرض على قناة ON بالتزامن مع قناتى cbc والحياة، والعمل بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وكان الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، أشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" أنهم أوشكوا على الانتهاء من تصوير مسلسل "جميلة"، وأن العمل سوف يقدم ما يحدث داخل الأسرة المصرية، وكيف تغيرت في ظل الأحداث الأخيرة.

يذكر أن ريهام حجاج قدمت العام الماضي مسلسل "يوتيرن"، والذي شارك في بطولته كل من: عبيرصبري، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.