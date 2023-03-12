شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تستعيد شبابها بإطلالتها الأخيرة بحفل عشاء توزيع جوائز شانيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقطبت النجمة نيكول كيدمان أنظار معجبيها مؤخرًا، وذلك أثناء تواجدها بجانب عدد من النجمات في حفل عشاء توزيع جوائز شانيل وتشارلز فينش السنوي الرابع عشر، وذلك بعدما بدت النجمة البالغة من العمر 55 عامًا وكأنها في ريعان شبابها.



كيدمان

ومؤخرًا حرصت نجمة هوليود نيكول كيدمان على الاستمتاع بوقتها بصحبة زوجها بعيدًا عن ضغوطات العمل والأفلام، مثلما ظهر خلال الصور التى تم التقاطها لها فى يناير من العام الجارى عند وصولها إلى لوس أنجلوس مع زوجها كيث أوربان، بعد رحلتهم إلى أستراليا.



نيكول كيدمان

ارتدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 55 عامًا، بنطلون جينز وقميصًا فضفاضًا أثناء نزولها من طائرة خاصة مع المغنية الريفية، البالغة من العمر 55 عامًا أيضًا، مع ابنتيهما بعد هبوطهما على الساحل الغربي.

وقد انضمت النجمة العالمية نيكول كيدمان إلى فريق عمل المسلسل الدرامي الجديد Lioness، الذى تدور أحداثه حول تجنيد وكالة المخابرات الأمريكية المركزية شابًا من مشاة البحرية الأمريكية لمصادقة ابنة جماعة متطرفة من أجل إسقاط التنظيم من الداخل.