شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الخشت تقدم شخصية صعيدية لأول مرة فى "عملة نادرة" مع نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة مريم الخشت في رمضان المقبل 2023 بمسلسل "عملة نادرة"، بطولة النجمة نيللى كريم، والذى يعد من الاعمال المنتظرة ، خاصة أن أعمال نيللى كريم ينتظرها الجمهور بشغف كبير، وتقدم الخشت لأول مرة دور امرأة صعيدية في المسلسل، وهو ما حمسها للعمل، إذا لم تقدم شخصية صعيدية في أي من أعمالها الفنية من قبل، خاصة أنها من أصول صعيدية، فعائلة والدتها من محافظة المنيا.



مريم الخشت

وتبدأ أحداث مسلسل "عملة نادرة" في التسعينات، وتقدم نيللي كريم من خلاله الدراما الصعيدية للمرة الأولى، إذ تخوض خلال العمل حربا شرسا مع أهل زوجها، بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربًا من أجل الحصول على حقوقها.

والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.