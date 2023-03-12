شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي كيميل: درست "الفنون القتالية" استعدادًا لـ تقديم حفل الأوسكار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مقدم حفل الأوسكار المذيع جيمي كيميل بأنه كان يدرس "فنون القتال" قبل الحفل الذى سيقام الليلة 12 مارس الجارى في تمام الساعة السابعة بـ توقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والثانية صباحًا من يوم 13 ماسر الجارى على مسرح دولبى بـ لوس أنجلوس.



جيمي كيميل

وذلك بعد ما حدث خلال خلال حفل 2022، حيث قام الممثل العالمى ويل سميث المسرح بـ صفع المضيف كريس روك، بعد أن أدلى الممثل الكوميدي بتعليق حول جادا بينكيت سميث، التي كانت حاضرة أيضًا.

ومن المقرر أن يقدم كيميل، الذي استضاف الحدث سابقًا في عامي 2017 و 2018، على الأحداث في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين، وعند الإعلان عن وجوده، قال المنتجون إن كيميل سيكون "جاهزًا لأي شيء".

في حديثه لـ موقع USA Today، كشف المذيع: "لقد كنت أدرس فنون الدفاع عن النفس منذ أن طلبوا مني استضافة حفل الأوسكار للعام الجارى، ولكن حقيقة الأمر أنني لست مستعدًا لأي شيء، أنا مستعد لبعض الأشياء، لكن أي شيء ينطوي على عنف سأضطر للهرب، لست مستعدًا تمامًا".

وأنهى كيميل حديثه قائلا:"كان لديهم نوع من اجتماع إدارة الأزمات حيث أعتقد أنهم يحلمون بالسيناريوهات التي قد نواجهها، وذلك في محاولة منهم لـ عدم حدوةث أي خطأ خلال هذا العام، وأنا أعرف الذي يقلقهم، لكن آمل ألا أتعرض للصفع".

استقال سميث من أكاديمية فنون وعلوم الصورة المختصة بتوزيع جوائز الأوسكار، "Oscars"، بعد عدد من الاعتذارات الموجهة إلى الروك والمنظمين، ومن ثم تم منعه من حضور جميع فعاليات الأكاديمية لمدة 10 سنوات.

ومع ذلك، كشف كيميل أنه يعتقد أن سميث يمكن أن يعود، حيث صرح قائلا:"يجب على الناس أن يمنحوه الوقت أو أن يمنحوا أنفسهم الوقت وأن يتغلبوا عليه، وبالتالي أعتقد، نعم، سيعود، وأعتقد ذلك بقوة ".