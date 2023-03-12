بالفيديو .. رجل مسن يتنبأ لمحمد رمضان بهذه النبوءة

كتب امير فتحي في الأحد 12 مارس 2023 06:50 مساءً - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه بمقطع فيديو وثق من خلاله لقائه برجل عجوز في كواليس تصوير فيلمه الجديد “هارلي” .

نشر محمد رمضان الفيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام”، وظهر به وهو يسلم على الرجل المسن ويحتضنه أثناء وقوفهما في الشارع، فيما يتحدث الأخير عن نبوءته له بأنه يراه “الزعيم المنتظر” على حد وصفه .

فقال الرجل لمحمد رمضان: “هتشوفها كده وهتلقاها كده عن خبرة والله .. أنا شايفك كده، شايفك الزعيم المنتظر” .

ليرد “رمضان” معربا عن تقديره لكلام هذا الرجل المسن: “يا حبيبي ربنا يديك الصحة وأنا سعيد وشهادتك دي هتفضل في قلبي وفي عقلي” .

وكتب الفنان المصري في تعليقه على الفيديو: “ربنا يديم الحب يا أعظم وأوفى جمهور في الدنيا .. يارب أجعلني عند حسن الظن دائماً أبداً.. إمبارح أثناء تصوير فيلم (هارلي) في شوارع القاهرة .. ثقة في الله نجاح” .

يذكر أن فيلم “هارلي” من المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته: محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي وغيرهم .

فيما يدخل محمد رمضان موسم رمضان 2023 بمسلسل “جعفر العمدة”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي .

والمسلسل من بطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالي، منذ رياحنة، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر وغيرهم .