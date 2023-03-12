شكرا لقرائتكم خبر عن سامح مهران رئيسًا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، الدكتور سامح مهران أستاذ الدراما وعلوم المسرح والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، لتولي رئاسة الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمنتظر إقامتها في شهر سبتمبر .

يأتي مهران خلفًا للدكتور جمال ياقوت، والذي تولى رئاسة المهرجان في الدورتين الماضيتين، ومن المنتظر صدور قرار وزيرة الثقافة خلال ساعات.

الجدير بالذكر، أن الدكتور سامح مهران تولى العديد من المناصب، منها مديرًا لمسرح الغد، ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون، كما شغل منصب رئاسة أكاديمية الفنون في الفترة من 2009 وحتى 2014، وشغل منصب رئيس المهرجان التجريبي عقب استعادته بعد ثورة يناير تحت اسم مهرجان المسرح المعاصر والتجريبي ولمدة 3 سنوات متتالية.

وكرم مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى خلال حفل افتتاح الدورة 29 التى أقيمت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية خمسة من القامات المسرحية فى العالم، والذين أثروا الساحةَ المسرحية العالمية بالتجاربِ الفنية المؤثرة والمُلهمة، وهم الفنان الأنور الشعافي، من تونس ، ومن المملكة العربية السعودية كرم المهرجان الكاتب فهد ردة الحارثى وهو مخرجٌ مسرحى سعودي، ومن مصر كرم اسم الراحل الكبير الدكتور كمال عيد أستاذ التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون، ومن مصر كرم أيضا المخرج الفنان انتصار عبد الفتاح، الحاصل على العديد من الجوائز المحليِة والدولية، والمشارك بالعديد من العروض فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، ومن كندا كرم المهرجان الفنان والمخرج والمنتج الكبير دومينيك.