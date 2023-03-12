كتب امير فتحي في الأحد 12 مارس 2023 05:43 مساءً - احتفلت الفنانة نادية مصطفى بعيد ميلاد بناتها الثلاثة (ريم وفيروز وهمسة)، واللاتي تتوالي أيام ميلادهم بين شهري فبراير ومارس . نشرت نادية مصطفى صورا تجمعها ببناتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأرفقتها بتعليق عايدتهم من خلاله بمناسبة عيد ميلادهم . فكتبت: “بناتى كنزى ورزقى ونعمة ربى علىَّ .. ريم ١٦ فبراير، فيروز ٢١ فبراير، همسة ١٠ مارس، يعني الثلاثة بالتقريب أعياد ميلادهم فى خلال شهر” . تابعت نادية مصطفى: “كل سنة وانتوا نور عينى وقلبى كله .. ربنا ما يحرمنى منكوا ولا من حبكم وبركم لي” . أضافت: “ربنا يرضى عنكم ويحميكم ويحفظكم من كل شر ويجعل كل أيامكم وسنينكم سعادة وهنا ويرزقكم كل ما تتمنوه وأكثر يارب” .

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لبنات الفنانة نادية مصطفى الثلاثة .. هل يشبهونها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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