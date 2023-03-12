مي العيدان تعلن انتهاء خلافها مع هذه الفنانة

كتب امير فتحي في الأحد 12 مارس 2023 05:43 مساءً - كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن انتهاء خلافها مع الفنانة البحرينية زهرة عرفات وحل سوء التفاهم الذي حدث بينهما، بعد سعي فهد البني لمصالحتهما .
نشرت مي العيدان صورة تجمعها بزهرة عرفات عبر حسابها على موقع “انستجرام”، كتبت في تعليقها عليها: “الحمد لله تم الصلح بيني وبين أختي الفنانة زهرة عرفات والحمد لله على كل حال سوء فهم وانتهى”.
“تابعت:”وقد سعى للصلح بيننا أخونا الصغير فهد البناي .. وبالنهاية نحن عشرة أكثر من 21 سنة والشيطان دخل بين يوسف وإخوانه ولكن بالنهاية يبقى الود والاحترام” .
فيما كتب فهد البناي في تعليق له على المنشور مشيدا بالثنائي، قائلا: “اثنينكم ما في أطيب من قلبكم والله، ودايماً تخجليني وتغمريني بكرم لطفك وتقديرك لي يا مي .. ونعم الأخت والله، أعتز وأتشرف بمواقفك معي جداً” .
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