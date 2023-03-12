لورديانا مرجحت صافيناز باحلى رقص بلدي .. شاهد قبل الحذف

بيروت - ثريا شاهين - شاركت الراقصة لورديانا البرازيلية، عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، صورتين لها، حيث تتواجد حاليا بمصر.

وعلقت الراقصة لورديانا البرازيلية على الصور قائلة: “منذ 4 سنوات اخترت مصر لتكون موطني الجديد لم يكن من السهل التخلي عن كل شيء بنيته في البرازيل طوال 28 عامًا التي عشت فيها هناك، والعائلة والمنزل والأصدقاء والوظائف ليأتوا لحياة غير مؤكدة في مصر”.

وأشارت الراقصة لورديانا البرازيلية إلى أنها “جئت بدون توقعات ولكن بقلب مفتوح للتعلم والتطور كشخص ومهني لقد واجهت العديد من التحديات التي جعلتني أشك في رحلتي ، لكنني لم أفكر أبدًا في الاستسلام ، لم يكن هذا خيارًا.

وأضافت “لطالما كانت لدي ثقة كبيرة في الله وفي الحياة ، كنت أعلم أنني كنت بالضبط حيث يجب أن أكون. أشكركم يا مصر على الترحيب بي بأذرع مفتوحة ، على كل المودة والدعم والتشجيع والصبر معي. لا يزال لدي الكثير لأتعلمه وأتطور هنا. أحبك جميعًا ❤️ شكرا يا مصر ❤️????????”.

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.