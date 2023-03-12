شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تتناول العشاء بمفردها بعد شائعات خطوبتها من ريتش بول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين المغنية العالمية أديل بعد تناولها العشاء في سانتا مونيكا، وذلك وسط الشائعات التي ترددت بأنها مخطوبة لصديقها ريتش بول، ولم يتم حسم تلك الشائعات إلى الآن، خاصة أنها تنشغل خلال الفترة الجارية بسلسلة حفلات في لاس فيجاس إلا أن تلك الحفلات لا تمنعها من العودة إلى منزلها في لوس أنجلوس من وقت لآخر.

نشاط أديل خلال العام الجارى فى الحفلات يعد استمرارًا لجدول مزدحم من العام الماضى في نوفمبر تحديدًا.



اديل فى صورتين

من ناحية أخرى سبق وشاركت النجمة العالمية أديل – Adele، متابعيها وجمهورها بصورها مع جائزة الـ Emmys التي حصدتها للمرة الأولي في تاريخها الشهر الماضى، ونشرت صورها مع الجائزة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتوجه رسالة شكر لكل من ساعدها في تحقيق تلك الجائزة.



اديل

وكانت المغنية أديل أعادت فى وقت سابق غناء أغنيتها التى بعنوان "Easy On Me"، فى حفلها الأخير الذى عرض خلال تسجيل خاص لقناة "ITV" والذى حضره عدد من أصدقائها المشهورين في 6 نوفمبر في لندن بالاديوم، واعترفت المغنية البريطانية بأن سبب اعادتها للأغنية بأنها تشعر بتعثر عند أداء أغنية جديدة لذلك أوقفت الفرقة الموسيقية فجأة وطلبت تناول مشروب قبل إعادة الأغنية مرة أخرى، وشوهد خلال الحفل الممثلة الشابة إيما واتسون، وهى ترقص أثناء غناء أديل لأغانى ألبومها الجديد خلال الحفل، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.