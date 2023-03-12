شبيهة جديدة لـ نانسي عجرم تُشعل مواقع التواصل والجمهور: “مين فيهم نانسي؟!”

كتب امير فتحي في الأحد 12 مارس 2023 03:50 مساءً - أثارت بعض شبيهات الفنانات العرب السوشيال ميديا بسبب الشبه الكبير الذي يظهر عليهن لفناناتهن وذلك من كل النواحي الجمالية.

ومن بينهن الفنانة نانسي عجرم التي تصدر اسمها ترند محرك البحث جوجل وقائمة الأكثر بحثا على موقعي «تويتر» و«إنستجرام»، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار عدة صور لفتاه تشبهها وتكاد تكون نسخة طبق الأصل منها.

شبيهة نانسي الجديدة

وهي شابة مغربية واسمها إيمان، وقد أبهرت الشابة جمهور نانسي عجرم حين تم العثور على صورها فبعضهم لم يستطع التفرقة بين الاثنتين.

شبيهة نانسي عجرم المغربية

الجدير بالذكر أن إيمان تبلغ من العمر حاليا 32 عامًا وحصدت عدد كبير من من المتابعين على حسابها الشخصي على موقع تطبيق الصور إنستجرام للشبه الكبير بينها وبين الفنانة نانسي عجرم وقد أكدت شخصيًا أنها سعيدة وذلك نقلاً عن موقع ال mbc بذلك.

شبيهة نانسي عجرم المغربية

نبذة عن نانسي عجرم

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية “أخاصمك آه” عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج “نجوم المستقبل” وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان “محتجالك”، ومن ثم “شيل عيونك عنى” عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث “يا سلام” عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية “أخاصمك آه” وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

أحدث أعمال نانسي عجرم

وطرحت النجمة نانسى عجرم، منذ أسابيع قليلة، أغنيتها الجديدة “يا عيد”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” بمناسبة الكريسماس و رأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

كذلك طرحت نانسي مؤخرا، أحدث أغانيها “على شانك” وتجاوز عدد مشاهديها 17 مليون مشاهدة منذ طرحها، والأغنية من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور.

كذلك طرحت النجمة نانسى عجرم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “بدي حدا حبو”، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.

حفلات نانسي عجرم بأمريكا

ومن ناحية أخرى، قدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفل غنائي، أول أمس الجمعة، وهي أولى حفلات جولتها الغنائية في أمريكا، وأقيم في مدينة هيوستن.

وقدمت نانسي عجرم، خلال الحفل الأول باقة من أجمل أغنياتها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وأحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، ثانى حفلات جولتها الغنائية في أمريكا، أمس السبت في مدينة ديترويت، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك بعد أن أحيت حفلها الأول في مدينة هيوستن.

كذلك تستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لأحياء ثالث حفلات جولتها الغنائية في كندا وأمريكا، مساء اليوم الأحد في مدينة مونتريال بكندا، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك بعد أن أحيت حفلها الأول في مدينة هيوستن، وحفلها الثانى في مدينة ديترويت.

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