نضال الأحمدية عن شيرين عبد الوهاب: “بتقولي في نار جوايا وزواجها لن يستمر”

كتب امير فتحي في الأحد 12 مارس 2023 02:44 مساءً - كشفت الإعلامية نضال الأحمدية عن بعض المشاعر التي تواجهها الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمة إيداعها في أحد المستشفيات من جانب أهلها لعلاجها من الإدمان وفقا لما صرحت به والدتها وشقيقها .

قالت نضال الأحمدية أثناء استضافتها في برنامج “كتاب الشهرة” مع الإعلامي علي ياسين: “شيرين موجوعة كتير وروحها مكسورة، عم تغلي بتقولي في نار جوايا .. مين ما كان يأيك بس مش أمك، تطلع تقول بنتي مدمنة” .

تابعت: “شيرين ما عم بتحلل ليش أمها عملت هيك، شيرين واقفة عند فكرة إن ماما بتقول عني هيك على الهوا” .

وبسؤال نضال الأحمدية عن توقعها استمرار زواج شيرين عبد الوهاب من الفنان حسام حبيب من عدمه، أجابت: “لأ، هذا الزواج لن يستمر وما فيني أقول أكتر من هيك وأنا متوقعة ما يكملوا مع بعض” .

أضافت: “بنقعد كتير مع بعض وبسمعلها كتير .. هي كانت أخدة قرار وقولتلها روقي، هي واعية وبرأيي شيرين مضطهدة من الكل ومش قادرة تحس بحب جمهورها مع إنها بتعرف هذا الشئ، بس هي ما عندها مساحة أمان حاسة حالها بالعراء” .

واصلت الإعلامية اللبنانية: “صار ضهرها عم يوجعها لإنه زاد وزنها وجسمها مش معتاد على هذا الوزن، صار فيه آلام إضافية للآلام الروحية، روحها مكسورة .. شيرين روحها مكسورة” .

وكانت قد ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية أنباء حول انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب ووجود خلافات بينهما .

ويرجع سبب تداول هذه الأنباء إلى قيام شيرين عبد الوهاب بإلغاء متابعة حسام حبيب على موقع “انستجرام”، كما قام الأخير بحذف جميع الصور التي جمعته بزوجته وشاركها بالموقع ذاته ولكنه لا يزال محتفظا بمتابعتها .

لتخرج شيرين في بيان لها للرد على تلك الأنباء مؤكدة عدم صحتها وتكليفها لمحاميها بملاحقة مروجئ الشائعات والأخبار الكاذبة عنها .

فقالت: “تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها .. وأنها متفرغة لإعداد أغاني جديدة بعد أن أنتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه” .

أكملت: “وتهيب شيرين بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الانترنت لمصالح خاصة بهم” .

أضافت مهنئة جمهورها بقرب قدوم شهر رمضان: “تنتهز الفنانة هذه الفرصة لتهنئة جمهورها بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير” .

وكلفت شيرين محاميها الدكتور حسام لطفي بملاحقة أدعياء الشهرة ممن يستحلون نشر أخبار كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتحرص على إسعاده بأغانيها .