زفاف أسطوري لـ فاتن موسى طليقة مصطفى فهمي بعد أشهر قليلة على انفصالهما.. والمفاجأة بهوية العريس!!

كتب امير فتحي في الأحد 12 مارس 2023 02:44 مساءً - أشعل خبر زواج الإعلامية اللبنانية، فاتن موسى طليقة الفنان المصري، مصطفى فهمي، من خارج الوسط الفني، صفحات مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي

وضج خبر زواج الاعلامية من أحد الاشخاص عقب انتشار صورة لها من عرس شقيقتها، الأمر الذي اعتبره الجمهور صورة من حفل زفافها. وشاركت موسى صورتين في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، بدا في الأولى العريس والعروس ولكن اعتمدت موسى عدم إظهار وجهيهما.

حقيقة زواج فاتن موسى بعد طلاقها من مصطفى فهمي

وكانت العروس مرتدية فستان زفاف أبيض أنيقًا والعريس بدلة سوادء، وهما واقفين على شرفة منزل في إحدى المناطق الجبيلة.

وفي الصورة الثانية بدت العروس وحدها كذلك لم تظهر فاتن وجهها بل ركزت على فستان الزفاف في اللقطة وباقة الورد في يدها

أنباء عن زواج مصطفى فهمي

من ناحية أخرى، انتشرت مؤخرًا أنباء عديدة خلال الفترة الماضية عن زواج النجم مصطفى فهمي من الفنانة سارة ناجي، وذلك بعد انفصاله عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

وتداول المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة للفنانة سارة ناجي برفقة الفنان مصطفى فهمي، ولكن حرصت الأولى على نشر الصورة ونفي حقيقة زواجهما.

وقالت سارة ناجي معلقة على الصورة التي يتداولها المستخدمون وقالت: “ارحموني هي الاشاعة والترند ده كل صيف هلاقيه”، مضيفه: “انا معنديش “فيسبوك” بس شايفه كل الناس بعتالي الصورة بلد الاشاعات نموت في الأفلام والفبركة”.

طلاق فاتن موسى ومصطفى فهمي

وفي سياق آخر كان الفنان مصطفى فهمي قد كشف عن تفاصيل انفصاله عن عن زوجته الإعلامية فاتن موسى، حيث نفى ما ادعته عن غدره بها، واعتبر أن الغرض مما تقوم به من “تشهير” بحقه، وتحقيق الشهرة على حسابه، على حد تعبيره.

وقال مصطفى فهمي: “أنا بشوف الطلاق ده حاجة صحية جدا، أنا اتجوزت فاتن لمدة 4 سنوات، في أول سنتين كان فيهم خلافات بسبب لبسها، وابتدت تزيد هذه الخلافات بعد كده وأصبحت خلافات مستمرة”.

وكانت فاتن قد أعلنت خبر تطليقها غيبًا عبر حسابها بموقع “إنستجرام” قائلة: ردًّا على بيان طليقي الأخير منذ قليل، مصطفى فهمي مطلوب في جلسة تحقيق يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر في واقعة احتباسي باستعمال أفراد لا أعرفها واستعمال حارسي العقار في تخويفي وترويعي وأكتفي بهذا القدر.

وكانت فاتن موسى قد أصدرت بيانا هو الأول لوكيلها القانوني في مصر، كم أصدرت بيانا شخصيا أكدت فيه أن طليقها بدأ يخوض في سمعتها ويروج حكايات مفبركة عن سيرتها، مع تلميحات بتحرك قانوني من مصطفى فهمي اتهم فيه زوجته السابقة بكسر باب الشقة واقتحامها وتبديد محتوياتها.

بيان المحامية كشف عن استهداف الإعلامية فاتن موسى الحصول على شقة الزوجية واستعادة مجوهراتها ومقتنياتها الشخصية، وقال: طلاق الفنان مصطفى فهمي من الإعلامية فاتن موسى هو طلاق غيابي رجعي ثابت بوثيقة الطلاق أن عنوانها على شقة الزوجية بشارع النيل-الدقي، وثابت أيضاً عدم جرأة الفنان مصطفى فهمي بتطليقها بنفسه وإنما بموجب وكالة لأحد المحامين تأكيداً على خِزيانه من ذلك التصرف الغادر بعد زواج استمر أكثر من أربعة سنوات ونصف.

من هي فاتن موسى؟

فاتن موسى، من مواليد 26 أغسطس 1962م في لبنان، درست الصحافة المكتوبة في كلية الإعلام في لبنان، وتخصصت في قسم الإذاعة والتليفزيون. وبدأت حياتها المهنية كصحفية متخصصة في مجال الموضة والجمال في أحد المجلات اللبنانية، ثم عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلة لبنانية.

وتزوجت فاتن من الفنان مصطفى فهمي عام 2015 دون إقامة حفل زفاف، بعد فترة قصيرة من طلاقه من الفنانة رانيا فريد شوقي، وفي عام 2017 احتفلا بزفافهما بأحد المطاعم في بيروت بعد 3 سنوات من الزواج وارتدت فستان زفاف، بحضور العائلة والأصدقاء وأثار حفل الزفاف ضجة كبيرة في الوسط الفني.

كان أول ظهور للفنان مصطفي فهمي وزوجته الإعلامية اللبنانية، بعد زواجهما على السجادة الحمراء في حفل افتتاج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وخطفت وقتها “فاتن” الأنظار بسبب أناقتها المميزة.

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