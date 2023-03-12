“منتهى الفسق والدعارة” .. نضال الأحمدية تهاجم هذا الظهور لأصالة مع زوجها

كتب امير فتحي في الأحد 12 مارس 2023 02:44 مساءً - شنت الإعلامية نضال الأحمدية هجوما لاذعا على الفنانة أصالة بسبب فيديو احتفال الأخيرة مع زوجها الشاعر فائق حسن بعيد الحب، والتي ظهرت به وهي تقبله .

قالت نضال الأحمدية في بداية حديثها عن أصالة خلال استضافتها في برنامج “كتاب الشهرة” مع الإعلامي علي ياسين، أنها سبق ودافعت عنها بعد الهجوم الذي تعرضت له الفنانة السورية بسبب ظهورها في برنامج “سعودي آيدول” بعد يومين من وقوع زلزال تركيا وسوريا .

فعلقت على ذلك: “قولت وقفوا الهجوم عليها لأن هذا شغل وهي عم تعمل شغلها، والمفروض حد يكتبلها ما بدا تقوله لأن اللي قالته سخيف بس ما يمكن تلوموها أنها بتعمل شغلها” .

تابعت عن فيديو احتفالها بعيد الحب: “هذا منتهى الفسق والدعارة على الهوا، كان فيكي تحتفلي انتي وإياه بغرفة نومكم، بالصالون، مش تصوري وتطلعي وتمدي لسانك .. انتي مين مفكرة حالك امرأة قربتي على ال 60 وفي الفيديو عم تقربي من رجل وهو بيهرب منك” .

وأضافت الإعلامية اللبنانية حول خلافها مع أصالة وحقيقة وصفها لها بأنها “كلبة” قائلة: “أنا ما قولت هيك، أنا قولت ليا الشرف أكون كلبة ولا أكون أصالة نصري، ده اللي قولته حرفيا وموجود مع الست راغدة شلهوب” .

أكملت وهي تحكي عن مواقف جمعتها بأصالة: “بأحد المرات في لندن كانت كل يوم تروح تعمل شوبينج بتلم البالة حتى بأمريكا، عندها فجع وهيدا له أسباب نفسية، وأعطتني هدية وتاركة سعرها عليها 6 يورو” .

وبسؤالها عن عدم ضربها لأصالة مثلما وعدت وصرحت بقيامها بذلك في حال قابلتها على الرغم من رؤيتها لها في حفل، أجابت نضال الأحمدية: “وقتها كان في حفل لماغي بوغصن وإيدي كانت مكسورة وجلست على طاولة مع راغب علامة وبيقولي جت أصالة وقومي اضربيها عم يتحداني” .

واصلت: “قولتله لا أستطيع ودي مش صدفة دي رسالة من رب العالمين إنه إنتي وعدتي إنك هتضربيها، أنا كسرتلك إيدك من فوق لتحت وصرت أبكي .. بعدها أصالة اختفت ما حدا رحب فيها وتاني يوم بليل جالي اتصال تم إلقاء القبض على أصالة نصري بتهمة تهريب المخدرات” .

وكانت قد شاركت الفنانة أصالة متابعيها احتفالها بعيد الحب الذي يوافق 14 فبراير برفقة زوجها الشاعر الغنائي فائق حسن .

نشرت أصالة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، ظهرت به إلى جانب فائق حسن وتحتضنه .

وقالت أصالة في الفيديو لزوجها: “هابي فلانتين، هابي فلانتين”، ليرد عليها فائق قائلا: “ليش مرتين؟”، فأعطته قبلة وقال: “هابي فلانتين تالتة” .