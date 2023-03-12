طليقة جورج الراسي تكشف حقيقة فيديو الانتحار

كتب امير فتحي في الأحد 12 مارس 2023 02:44 مساءً - خرجت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج الراسي لطمأنة متابعيها ومحبيها على وضعها بعد تداول مقطع فيديو لها خلال الساعات الماضية أعلنت فيه عن نيتها في الانتحار .

حيث ظهرت جويل حاتم في هذا الفيديو وهي تمسك في يدها بعض الأدوية وتتحدث عن تفكيرها في شئ لم تكن تتخيل أن تقوم به في يوم من الأيام وهو الانتحار، موجهة رسالة إلى ابنها “جو” مشيرة إلى أن السبب في ذلك هم أهل والده الراحل جورج الراسي وأهلها .

وعلقت جويل حاتم على فيديو الانتحار مؤكدة على أنها بخير وبوضع جيد، وأن هذا الفيديو قديم والدليل على ذلك قصر شعرها فيه، بينما في الوقت الحالي شعرها طويل .

فقالت في مقطع فيديو نقلا عن موقع “ET بالعربي”: “في الفيديو كان شعري قصير من سنة ونص، دلوقتي شعري طويل .. أنا ما جرب انتحر ولا شي، أنا بخير للغاية وشعري كان قصير لأن أمي معها كانسر” .