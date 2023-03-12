تركها يوم الزفاف.. سميرة سعيد تتعرّض للغدر من فنان مصري شهير وضعها بموقف محرج أمام عائلتها والضيوف!!.. هويته ستدهشكم!

كتب امير فتحي في الأحد 12 مارس 2023 02:44 مساءً - تعد النساء جزء لا يتجزأ من حياة الراحل بليغ حمدي، بل كثرت الأقاويل حول أن سبب نجاحه في عالم الفن والتلحين هي كثرة علاقاته النسائية وتعدد زيجاته، فكان دائمًا ما يصف زوجاته قائلاً: “هُنّ كل شيء في حياتي ولا يمكن أن أتصور نفسي من دونهن”.

بليغ حمدي وسميرة سعيد

جمعت الموسيقار المصري بليغ حمدي علاقة عاطفية قوية بالمطربة المغربية سميرة سعيد وسافر إلى المغرب وتقدم إلى عائلتها طالبًا يد ابنتهم بشكل رسمي، واستعدت “سميرة” وعائلتها لحفل الزفاف في الرباط ولكن بعد حضور الحفل عدد كبير من نجوم الفن ترك بليغ المغرب وعاد للقاهرة وتركها وعائلتها في موقف محرج وبرر ذلك فيما بعد بأنه فعل ذلك من شدة حبه لها قائلا: “هي لا تستحق العذاب مع زوج مثلي”، حسبما كشف صديقاً مقرب له.

سميرة سعيد وبليغ حمدي

وردة: بليغ حمدي خانني مع سميرة سعيد وأنا على فراش الموت

كشفت أميرة الطرب العربي السيدة وردة الجزائرية في لقاء سابق قبل رحيلها تفاصيل مثيرة عن محطات وقصص جرت لها مع فنانين ومشاهير في عالم الفن في الوطن العربي، حيث تحدثت وردة الجزائرية عن قصة قيام زوجها السابق الملحن الراحل بليغ حمدي بخيانتها عندما كانت ترقد في المستشفى لتجري عملية جراحية دقيقة جدا بعدما أصيبت بجلطة في القلب عام 1978.

سميرة سعيد وبليغ حمدي

وأوضحت وردة خلال ظهورها على شاشة الـ ”LBC” اللبنانية للإعلامي نيشان في برنامجه ”إلمايسترو”، أنها عرفت من خلال الجرائد أن بليغ حمدي كان يحضر عيد ميلاد سميرة سعيد بينما كانت هي ترقد في المستشفى بل هناك من الجرائد من صرحت بزواج بليغ بسميرة، مما جعلها تستدعي أهلها وتطلب الطلاق منه.

وتعد الفنانة المغربية سميرة سعيد، واحدة من الفنانات اللاتي برعن وتألقن بأغاني لحنها بليغ حمدي، حيث قدم الأخير لها عشرات الأغنيات بلغ عددها لأكثر من 30 أغنية والتي جعلتها نجمة عربية ولها مكانة كبيرة في الوسط الفني.

نساء في حياة بليغ حمدي

أول أمرأة في حياة بليغ حمدي هي السيدة أمينة طحيمر، بدأ قصة حبه معها عندما قابلها في الإسكندرية لأول مرة ثم تزوجها ولكن انتهت قصة الحب الشهيرة بالطلاق بعد سنة واحدة فقط لأسباب مجهولة من الطرفين، وبعد ذلك مرضت أمينة بعد الانفصال مباشرةً ثم توفيت.

وردة الجزائرية

تعتبر ثنائية وردة الجزائرية وبليغ حمدي من أشهر الثنائيات في الوسط الفني، فشكلا سوياً قصة حب رائعة تحاكى بها كثير من الجماهير.

بعد طلاقه من أمنية بـ10 سنوات تزوجا وردة الجزائرية وكرس ألحانه لها ومن أشهر أغانيهما معاً “العيون السود” و”خليك هنا” و”حنين” و”حكايتي مع الزمان” و”دندنة” و”مالو ولو سألوك” و”اسمعوني”.

ولكن لم يستمر هذا الحب سوى 6 أعوام حتى حدث الطلاق بينهما وكانت حياتهما مليئة بالمشاكل أيضًا فأجهضت الفنانة وردة نفسها مرتين وحُرم بليغ حمدي من كونه أب من حب عمره.

سامية جمال

عاش بليغ حمدي قصة حب مع الفنانة سامية جمال ولكنه لم يستمر إلا مدة قليلة حيث حدث الانفصال بينهما بعد أشهر قليلة من الخطوبة.

ابنة محمد عبد الوهاب

أيضًا أحب نجلة الفنان محمد عبدالوهاب وتقدم لخطبتها ولكن والدها رفض، ثم توفيت بعد فترة قليلة من الأمر.

صباح

كان بليغ حمدي ينوي الزواج بصباح وكانت هناك علاقة حب بينهما إلا أنه بعد انتشار هذه الأخبار بشكل كبير وتناولتها الصحف، طلبت الفنانة منه تكذيب خبر الزواج، وقالت: “أنا أقدر بليغ كصديق وزميل، ولكنني لم أعد أفكر بالزواج، والحكاية كلها مجرد هزار في هزار”.

ميادة الحناوي

اختتم بليغ علاقاته مع المطربة السورية الجميلة “ميادة الحناوي” التي عادت إلى مصر لتلاحقها الشائعات حول علاقتها العاطفية مع “بليغ” الذي تزوجها لاحقًا بالفعل بعد طلاقه من “وردة”.

سبب وفاة بليغ حمدي

جدير بالذكر أن الملحن بليغ حمدي توفى في اليوم الموافق 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاماً بعد صراع طويل مع مرض الكبد، حيث نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها (مات ملك الموسيقى).

كما أعلنت وزاره المالية المصرية أنها بصدد طبع عملة تذكاريه باسمه إلا أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق.

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