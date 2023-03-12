محمد حماقي يتألق في حدائق العاصمة الإدارية بأضخم حفل جماهيري

أحيا الفنان محمد حماقي، احتفالية ضخمة بحدائق العاصمة الإدارية في مستقبل سيتي، بحضور جماهيري ضخم من الشباب من مختلف الأعمار والجنسيات، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير.

وأشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «زيها مين ولا ملامة، من قلبي بغني، م البداية، أحلى حاجة فيكي، وهوا دا حبيبي وجمالها استثنائي، وأم الدنيا» وغيرها.

واختتم بأغنية «أم الدنيا» التى اشعلت المزيد من أجواء الإثارة وحماس الجمهور على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة.

سبق صعود حماقي فقرة fire works للفنان أمير جمعة، خطفت أنظار الجميع، إذ تعالت السنة النيران في سماء العاصمة الإدارية.

وتصدر حماقي مؤشرات البحث والسوشيال ميديا، ليلة رأس السنة عقب ظهوره ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إذ كشف خلال اللقاء العديد من الأسرار والمواقف المؤثرة في حياته الفنية والحياتيه.

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