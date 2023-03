شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. حفل الأوسكار الـ 95 فى الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام الليلة 13 مارس الجارى في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر، حفل توزيع جوائز الأوسكار لـ عام 2023، وفى تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت لوس أنجلوس اليوم 12 مارس الجارى، على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس.

وكانت قد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المختصة بتوزيع جوائز الأوسكار، "Oscars"، عن ترشيحات الحفل لـ هذا العام 2023، بالدورة الـ 95 وتم الإعلان عن الترشيحات من خلال خاصية الواقع الافتراضى من خلال Metaverse’s Horizon Worlds، لأول مرة.

على أن يقدم البث المباشر الممثلة العالمية أليسون ويليامز، والممثل العالمى من أصول باكستانية ريز أحمد، وسيقام حفل جوائز الأوسكار 2023، فى مسرح دولبى، يوم الاثنين 13 مارس، وسيبدأ فى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلى، أى الساعة 2 صباحا بتوقيت القاهرة، وسيتم بث الحفل فى 200 منطقة حول العالم.

جائزة أوسكار أفضل فيلم:

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

جائزة أوسكار أفضل ممثلة بدور رئيسي:

كيت بلانشيت ("Tár")

آنا دي أرماس ("Blonde")

أندريا ريسبورو ("To Leslie")

ميشيل ويليامز ("The Fabelmans")

ميشيل يوه ("Everything Everywhere All at Once")

جائزة أوسكار أفضل ممثل بدور رئيسي:

أوستن بتلر ("Elvis")

كولين فاريل ("The Banshees of Inisherin")

بريندان فريزر ("The Whale")

بول ميسكال ("Aftersun")

بيل نيغي ("Livin")

جائزة أوسكار أفضل مخرج:

تود فيلد ("Tár")

دان كوان ودانيال شاينرت ("Everything Everywhere All at Once")

مارتن ماكدونا ("The Banshees of Inisherin")

روبن أوستلوند ("Triangle of Sadness")

ستيفن سبيلبرج ("The Fabelmans")

جائزة أوسكار أفضل أغنية:

“Applause” from “Tell It like a Woman”

“Hold My Hand” from “Top Gun: Maverick”

“Lift Me Up” from “Black Panther: Wakanda Forever”

“Naatu Naatu” from “RRR”

“This Is a Life” from “Everything Everywhere All at Once”

جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي:

“All That Breathes”

“All the Beauty and the Bloodshed”

“Fire of Love”

“A House Made of Splinters”

“Navalny”

جائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس:

“All Quiet on the Western Front”

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

“Living”

“Top Gun: Maverick”

“Women Talking”

جائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي:

“The Banshees of Inisherin”

“Everything Everywhere All at Once”

“The Fabelmans”

“Tár”

“Triangle of Sadness”

جائزة أوسكار أفضل أفضل تصميم للأزياء:

“Babylon”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Elvis”

“Everything Everywhere All at Once”

“Mrs. Harris Goes to Paris”

جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي ناطق لغة غير الانجليزية:

“All Quiet on the Western Front”- ألمانيا

“Argentina, 1985” – الأرجنتين

“Close” - بلجيكا

“EO” – بولندا

“The Quiet Girl” - أيرلندا

جائزة أوسكار أفضل ممثل بدور مساعد:

بريندان جليسون (“The Banshees of Inisherin”)

بريان تيري هنري ("Causeway")

جود هيرش ("The Fabelmans")

باري كيوجان ("The Banshees of Inisherin")

Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once")

جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة:

“Guillermo del Toro’s Pinocchio”

“Marcel the Shell With Shoes On”

“Puss in Boots: The Last Wish”

“The Sea Beast”

“Turning Red”

جائزة أوسكار أفضل مؤثرات بصرية:

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“The Batman”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Top Gun: Maverick”

جائزة أوسكار أفضل سينماتوجرافي:

“All Quiet on the Western Front”

“Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths”

“Elvis”

“Empire of Light”

“Tár”

جائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور مساعد:

أنجيلا باسيت ("Black Panther: Wakanda Forever")

هونغ تشاو ("The Whale")

كيري كوندون ("The Banshees of Inisherin")

جيمي لي كورتيس ("Everything Everywhere All at Once ")

ستيفاني هسو ("Everything Everywhere All at Once ")

جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير:

“The Elephant Whisperers”

“Haulout”

“How Do You Measure a Year?”

“The Martha Mitchell Effect”

“Stranger at the Gate”

جائزة أوسكار أفضل فيلم أنيميشن قصير:

“The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

“The Flying Sailor”

“Ice Merchants”

“My Year of Dicks”

“An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It”

جائزة أوسكار أفضل تصميم إنتاج:

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“Babylon”

“Elvis”

“The Fabelmans”

جائزة أوسكار أفضل موسيقى تصويرية:

“All Quiet on the Western Front”

“Babylon”

“The Banshees of Inisherin”

“Everything Everywhere All at Once”

“The Fabelmans”

جائزة أوسكار أفضل فيلم قصير:

“An Irish Goodbye”

“Ivalu”

“Le Pupille”

“Night Ride”

“The Red Suitcase”

جائزة أوسكار أفضل مكياج وتصفيف شعر:

“All Quiet on the Western Front”

“The Batman”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Elvis”

“The Whale”

جائزة أوسكار أفضل هندسة صوتية:

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“The Batman”

“Elvis”

“Top Gun: Maverick

جائزة أوسكار أفضل مونتاج:

“The Banshees of Inisherin”

“Elvis”

“Everything Everywhere All at Once”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”