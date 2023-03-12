شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى عباس العقاد.. حكاية مسلسل تطرق لسيرته الذاتية من بطولة محمود مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الأديب المصرى الكبير عباس محمود العقاد، إذ رحل في مثل هذا اليوم 12 مارس عام 1964، عن عمر يناهز حينها 74 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا ثقافيًا كبيرًاً لصاحب العبقريات الشهيرة من مؤلفات عكست نظرته وتحليله للشخصيات بعمق شديد وأدب صنف بسببه على أنه واحد من أهم الأدباء في التاريخ.



الأديب الكبير عباس العقاد

وخلال الدراما المصرية تم التطرق إلى شخصية العقاد من خلال مسلسل كامل تحدث عن حياته وعكسها خلال حلقات درامية في مسلسل حمل اسم "العملاق" وهو العمل الذى قدمه عنه الفنان الكبير الراحل محمود مرسى، والذى قدمه ببراعة شديدة عام 1979 أي أنه تم تقديمه بعد وفاة العقاد بمدة وصلت إلى 15 عاما فقط.



محمود مرسى فى شخصية العقاد

المسلسل أخرجه المخرج يحيى العلمى، وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات مثل محمود مرسى، شيرين، شهيرة، صفاء أبو السعود، سميرة محسن، هناء ثروت، ماجدة الخطيب، أسامة عباس.