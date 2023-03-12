غادة عادل تُعبر عن سعادتها بتكريمها في مهرجان تطوان للسينما

حلت النجمة المصرية غادة عادل ضيفة شرف بمدينة تطوان، حيث تم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط.وعبرت غادة في تصريح عن مدى سعادتها بالتكريم الذي حظيت به بمدينة تطوان، مشيرة إلى أنها فخورة بذلك نظرا للحب الذي وجدته بين الجمهور المغربي.

وأكدت غادة عادل أن شعورها لا يوصف، وأنها تعتبر هذه المبادرة مكافأة كبيرة تشكل حافزا قويا لها للاستمرار والاجتهاد في مسارها.وأعلنت غادة عادل عن شروعها في تصوير عمل فني جديد بالمغرب بعنوان “أهل الكهف” تجسد فيه شخصية أميرة بين أدوار فيلم تعود أحداثه إلى أزيد من ثلاث مائة سنة.

ولم تفوت الفنانة الفرصة في الخروج لاكتشاف المدن الشمالية كمدينة شفشاون معبرة عن إعجابها بمناظرها وسكانها.وخضعت غادة، لجلسة تصوير جديدة، خلال تواجدها في المغرب على هامش تكريمها في مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط.

وجاءت تعليقات الجمهور على إطلالة غادة عادل المثيرة، كالتالي: "اللبس ما يعني سن معين" ، "جميلة وجمالها طبيعي مهما تكبر قمر" ، "مواكبة الموضة" ، "حلاوتها في طبيعتها"، "قمر يا غادة ربنا يحميكي ويحافظ عليكي".

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