شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مسلسلات تشهد مشاركة عدد كبير من النجوم العرب في دراما رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، الذى سيشهد السباق الدرامى بين مسلسلات رمضان التي تتنافس على جذب المشاهدين والتي تتنوع ما بين الوطنى والتاريخى والدينى والدرامى والإجتماعى والكوميدى، ويشارك في هذه الأعمال الدرامنية عدد كبير من الفنانون العرب، وهو الذى سنكشفهم خلال هذا التقرير.

مسلسل سره الباتع

يعتبر مسلسل "سره الباتع" من أكثر المسلسلات التي تشهد مشارك النجوم العرب، حيث يشارك فيه، الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.





مسلسل عملة نادرة

يشارك كل من النجمة السورييان جمال سليمان وجومانا مراد ضمن أحداث مسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللي كريم والذى يعرض على قناة CBC، ويشهد المسلسل العديد من الصراعات بين عائلة "عبد الجبار" التي يمثلها الفنان جمال سليمان، وعائلة "أبو عصايا" التي يمثلها الفنان كمال أبو رية، على المناصب والأرض والسلطة، وذلك في إحدى قرى صعيد مصر.





مسلسل مذكرات زوج

تشارك النجمة التونسية عائشة بن أحمد في بطولة مسلسل "مذكرات زوج" مع النجمان اطرق لطفي وخالد الصاوى، ويعمل طارق لطفي خلال الأحداث مراقبا جويا، ويعاني من مشاكل زوجية، ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر شاشة قناة cbc.





مسلسل رسالة الإمام

يشارك في مسلسل "سالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، الذى سيعرض على شاشة الحياة، عدد من النجوم العرب وهم، المغربية جيهان خليل، السورييان خالد القيش وهافال حمدى، والأردنية فرح بسيسو.