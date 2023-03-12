تامر حسني يُوجه رسالة لجمهوره مستعيناً بمشهد من فيلمه "بحبك"

وجه الفنان تامر حسني، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستغرام"، رسالة لجمهوره وذلك من خلال أحد مشاهد فيلمه "بحبك"، الذي عرض مؤخرا في دور العرض.

وكتب تامر في منشوره قائلاً: "قولت في فيلم بحبك في أحد المشاهد، إن الحياة بتعلمنا كل حاجة إلا القسوة بييجي حد يعلمها لنا، وقولت متوعدش وانت فرحان ومتاخدش قرار وانت زعلان، قد تندم في الحالتين، فلازم الاستقرار العقلي والعاطفي قبل أي وعد وأي قرار".

وتابع "الكلام ده مش مجرد حوار كتبته في فيلم لأ دي حقايق في الدنيا بشكل عام، عشان كده بحب أوصلها لكم من قلبي جايز تنفع حد فيكم، وبالنسبة للقسوة فعلاً بيجي حد يخلينا كده".

يُذكر أن فيلم "بحبك"، شارك في بطولته الفنانة هنا الزاهد بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين، أبرزهم: هدى المفتي، شهد الشاطر، فرح الزاهد، عاليا راشد، فرح كمال، أحمد عزمي، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.

من ناحية أخرى يواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "تاج" والذي تشاركه في بطولته الفنان ساندي في أول تعاون بينهما.

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