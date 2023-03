شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أدوار أرون إيكهارت x عيد ميلاده الـ55.. من الرئيس الأمريكى لعدو بات مان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل نجم هوليود آرون إيكهارت اليوم الأحد 12 مارس بعيد ميلاده الـ 55، وهو الذي لا يحظي بنفس شهرة كريستيان بيل أو ماثيو ماكونهى ولكنه فى نفس الوقت يحتفظ بقدر كبير من احترام جمهوره ومحبيه ممن تأثروا بأفلامه، وذلك من خلال عدة أدوار لعبها واشتهر بها فى هوليود.. ولعل أبرز دور يعشقه جمهوره ما قام به خلال الجزء الثانى من سلسلة the dark night حينما لعب شخصية حامي جوثام وبطلها الذى يسعي لأخذها من بات مان لإلهام الملايين بوجود بطل خاص لها غير كريستين بيل الذى لعب دور الرجل الخارق الذى يحميها من مجرميها.

آرون إيكهارت لعب دوره ببراعة شديدة استفزت الجمهور حيث لعب فى البداية دور الشخص الذى يواجه الشر بكل قوة حتى تحول فجأة وأصبح ذو الوجهين الذى أرعب المشاهدين والجمهور ممن لم يصدقوا أنفسهم أمام تحوله الكبير فى الشخصية.

آرون إيكهارت أيضًا رشح لأكثر من جائزة عالمية أبرزها الجولدن جلوب عام 2005 عن دوره في فيلم thank you for smoking ليقدم بعدها بثلاثة سنوات دوره الرائع فى سلسلة the dark night بكل براعة، ويقدم فلسفة الخير والشر بطريقة تعتمد على الحظ من خلال العملة الذى كان يستخدمها ويعتمد عليها فى تسيير أمور حياته.

كما لعب إيكهارت دور الرئيس الأمريكى مرتين خلال سلسلة أفلام London Has Fallen ، وقبلها olympus has fallen.