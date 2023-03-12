كتب امير فتحي في الأحد 12 مارس 2023 09:54 صباحاً - أعلنت الصفحة الرسمية لـ البلوجر المصرية سارة محمد عن فقدان بصرها بشكل نهائي، وذلك بعد أيام من تعرضها لحادث إطلاق رصاص عليها.

وكتبت صفحة سارة عبر حسابها بموقع انستجرام: سارة فقدت آخر أمل كانت متمسكة به للأسف النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.

وكتب البلوجر عمر سنايبر صديق سارة عبر ستوري صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، ربنا يصبرك يا سارة يا رب.. اللهم لا اعتراض.. سارة فقدت بصرها تمامًا.

وأضاف في تعليق على منشور آخر: كل المعلومات اللي عرفتها أن الدكتور لما فتح يبص لقى العين من جوة متبهدلة خالص والشبكية شبه ساايحة.. طب في اي امل يا دكتور حتي لو هتسافر قالي لا.

كما اعادت الفنانة انجي خطاب بوست اصابة سارة محمد بالعمى كاتبة: “ساره انا متابعه قصتك لو احتاجتي اي حاجه اعتبريني اختك وتحت امرك اي وقت وبدعيلك واظن مصر كلها بتدعيلك لازم تعرفي أن الله لا يبتلي عبدا الا عندما يحبه وربنا بيحبك وحبب فيكي خالقو والكل بيدعيلك أسأل الله العظيم ان يشفيكي شفاءا لا يغادر سقما وما عجز عنه الأطباء لن يعجز عنه القادر المقتدر رب الكون

كانت هذه تفاصيل خبر انجي خطاب تدعم سارة محمد بعد اصابتها بالعمى: “ربنا بحبك وحبب فيك خلقو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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