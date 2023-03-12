شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا شاستين بإطلالة كلاسيكية قبل عرض مسرحيتها A Doll's House.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة العالمية جيسيكا شاستين مذهلة كما وصفتها التقارير العالمية في مسرح Hudson في ليلة افتتاح A Doll's House في مدينة نيويورك مؤخراً، وذلك بعدما ارتدت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا إطلالة مميزة ببدلة سوداء مع طوق مطرز باللؤلؤ مستوحى من العصر الفيكتوري، وذلك أثناء وقوفها على السجادة الحمراء قبل أدائها في المسرحية التي تعود بها للمسرح.

وتعتبر شاستين من أبرز نجمات هوليود التي تركز أيضاً على المسرح من وقت لآخر ولا تكتفى بنجاحاتها في السينما العالمية التي حققت فيها نجاحات كبيرة.



جيسيكا شاستين

وكانت رصدت أعين المصورين الممثلة الشهيرة جيسيكا شاستين فى وقت سابق حينما تميزت بأناقتها عند وصولها إلى ABC Studios لتظهر على برنامج The View في مدينة نيويورك نهاية الأسبوع الماضى، حيث بدت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا والتى تمتلك في رصيدها جائزة أوسكار مُذهلة كما وصفها تقرير الديلي ميل خلال إطلالة رسمية.

وكانت الإطلالة عبارة عن سترة طويلة باللون الأخضر الزمردي وبنطلون مناسب لإطلالتها الكاملة، بالإضافة لصبغ شعرها باللون الأحمر الطويل المميز.

من ناحية أخرى سبق ونشر موقع الديلي ميل عدة صور من فيلم Mothers’ Instinct، الذى يقوم ببطولته كل من آن هاثاوى وجيسيكا شاستين، وذلك من خلال إطلالة يسيطر عليها الستينيات من القرن الماضى، إذ ارتدى كلاهما فساتين مميزة، خطفا بها الأنظار من جديد مثلما حصل في السابق مع نشر الصور الأولى من الفيلم الذى يعول عليه كثيرين من أجل تناول حقبة مميزة.