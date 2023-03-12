شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توزيع جوائز أوسكار 95 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح غدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة حفل توزيع جوائز أوسكار الـ95، ليسير النجوم على سجادة ذهبية اللون بدلاً من الحمراء الشهيرة التي اعتاد المشاهير السير عليها طيلة السنوات الماضية.

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية عن مقدمي حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ95 ومنهم هالي بيلي وأنطونيو بانديراس وإليزابيث بانكس وجيسيكا تشاستين وجون تشو وأندرو جارفيلد وهيو جرانت وداني جوريرا وسلمى حايك بينولت ونيكول كيدمان وفلورنس بو وسيجورني ويفر، ومضيف الحفل هو جيمي كيميل.

شهدت لوس أنجلوس، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادات على قدم وساق لانطلاق مهرجان الأوسكار الـ95، فيما تحدث مدير ورئيس المتحف الأكاديمي للصور المتحركة بيل كرامر عن بدء الاستعدادات والعمال على السجادة الحمراء استعدادا لانطلاق حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين الذي سيقام في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

ترشيحات جوائز الأوسكار 2023

حضور لافت تحققه أفلام السير الذاتية لمشاهير الفن بقائمة ترشيحات جوائز أوسكار 2023، إذ نالت 4 أفلام 22 ترشيحا مختلفا، وسط فرص كبيرة لنيل هذه الجوائز بالفعل، خصوصا أنها سبق أنها صعدت إلى منصات التتويج مرارا في حفلات جوائز مرموقة سابقة وأبرزها بافتا وجولدن جلوب.

من أكثر الشرائط السينمائية التي نالت ترشيحات لجوائز أوسكار، فيلم Elvis الذي يستعرض السيرة الذاتية لملك الـ "روك آند رول" الشهير إلفيس بريسلي، إذ يبدأ الفيلم منذ مراحل طفولته الأولى وتعلقه بالغناء والموسيقى ثم تتصاعد الأحداث حتى تعرفه على مكتشفه ومدير أعماله "باركر" وبزوغ نجمه.

ويذهبElvis إخراج الأسترالي باز لورمان إلى حفل توزيع جوائز أوسكار وفي محفظته 8 ترشيحات منها أفضل فيلم ومخرج وممثل، وتزداد الثقة لدى اوستن بتلر بطل الفيلم في نيل جائزة أفضل ممثل خصوصا بعد تحقيقها في بافتا وجولدن جلوب.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته، والفليم من تأليف لورمان وكريج بيرس.

فيما لدى رائعة ستيفن سبيلبرج The Fabelmans 7 ترشيحات أوسكار منها افضل إخراج وفيلم، فالعمل الذي يحكي وجهة نظر ذاتية للمخرج في مشواره الفني مستعرضا بدايته وعلاقته بالوالديه وعشقه للسينما، نال إعجاب الكثير من النقاد وحقق إشادة نقدية وجوائز بعدة مهرجانات سينمائية عرض بها.

وكان فيلم The Fabelmans حلما تحقق لسبيلبرج ليتحدث بنفسه عن سيرته الذاتية ويحكي عن ولعه منذ الطفولة بالصور المتحركة، الأمر الذي كشفه في مؤتمر صحفي بمهرجان برلين السينمائي قبل تكريمه الخاص من إدارة المهرجان احتفاء بمشواره الفني الممتد وأثره الكبير في صناعة السينما.

ومن باب السير الذاتية لشخصيات فنية أيضا يسجل فيلم Tár حضورا بـ 6 ترشيحات، منها أفضل ممثلة لبطلته كيت بلانشيت التي تسجد فيه دور قائدة أوركسترا برلين الفيلهارمونية ليديا تار، لتكون على موعد مع تتويج محتمل بثالث أوسكار في مشوارها الفني.

أما فيلم Blonde الذي يتناول السيرة الذاتية للأيقونة مارلين مونرو فلم يحقق سوى ترشيح واحد لبطلته آنا دي أرماس لنيل أوسكار أفضل ممثلة، لكنها تواجه منافسة قوية، وحظوظها لتحقيق الجائزة المرموقة ليست بالقوية.