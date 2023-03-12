شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو الجزء السابع من فيلم Transformers قبل طرحه فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فيلم Transformers أحد أهم الأفلام العالمية التي تميزت بتحقيق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر على مستوى العالم منذ أن تم طرح الجزء الأول وعلى مدار أجزائه الستة، وبالتالي يتسائل الكثيرون حول موعد طرح الجزء السابع من الفيلم، والذى سيتم طرحه في شهر يونيو من العام الجارى.

Transformers: Rise of the Beasts وهو اسم الجزء السابع من السلسلة الشهيرة حصد البرومو الخاص به مشاهدات كثيرة منذ طرحه من قبل الشركة المنتجة التي روجت للفيلم من خلال لقطات بإثارة شديدة ركزت على وجود صراع كبير خلاله بظهور كيانات جديدة.

وكانت قررت شركة Paramount المنتجة للفيلم إعادة إنتاج فيلم آخر هو "Face / Off"، الذى طرح عام 1997، وقام ببطولته كل من جون ترافولتا ونيكولاس كيج، حسبما كشف تقرير موقع " variety ".

واستعانت شركة Paramount بالمؤلف أورين أوزيل الذى كتب سيناريو فيلم " 22 Jump Street" للعمل على سيناريو العمل المعاد إنتاجه، وسيشارك ديفيد بيرموت، المنتج للفيلم الأصلى كـ منتج منفذ للعمل الجديد.