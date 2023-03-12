شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية "ست الحبايب" في احتفال الإنتاج الثقافى بعيد الأم.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية "ست الحبايب" احتفالاً بعيد الأم، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء 15 مارس الجارى، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

أمسية "ست الحبايب" من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، ضمن ليالى أمسيات "بهجة الروح" التى يقدمها القطاع شهريا، وتقدم ليلة "ست الحبايب" للأطفال عن رائعة الشاعر حسين السيد والموسيقار محمد عبد الوهاب والمطربة فايزة أحمد .

تتضمن الأمسية قصص عن تضحيات الأمهات، وأشعار للشعراء "فؤاد حداد ومحمود درويش وعبد الرحمن الأبنودى وجمال بخيت ومحمد بهجت"، بالأضافة إلى مجموعة من أشهر وأجمل الأغانى التى تشدو بحب وحنان الأم وفضلها .

يشارك فى الأمسية فنانى العرائس: "رحمة محجوب ومحمود خلفاوى وأدهم محجوب"، ومن فنانى الأداء: "د. مها حمدى وأمير الحسينى وعمرو البهى"، كما يشارك فى الأمسية مجموعة من المواهب الغنائية .